Hamina ostaa varuskuntakerhon 280 500 eurolla

Kuva: Antti-Jussi Larvio

Haminan kaupunki ostaa Haminan varuskuntakerhokiinteistön Senaatti-kiinteistöiltä 280 500 eurolla. Haminan kaupunginhallitus käsittelee kiinteistökauppaa maanantaina. Kaupan on jo hyväksynyt Senaatti-kiinteistöjen hallitus, joka kautta kaikki Senaatti-kiinteistöjen kaupat kulkevat.

Kaupunginhallitukselle tehtävän esityksen valmistelutekstin mukaan kaupunki on jo neuvotellut kiinteistön tilojen vuokraukseen liittyvistä yksityiskohdista siihen sijoittuvien vuokralaisten kanssa. Tavoitteena on, että ensimmäinen vuokrasopimus astuu voimaan heti 1. päivänä tammikuuta ensi vuonna ja pääosa tiloista olisi vuokrattu viimeistään 1. päivänä toukokuuta . Osa varuskuntakerhon tiloista on jäämässä kaupungin omien toimintojen käyttöön.

Nykyisin tilojen ainoa vuokralainen on ravintolatoimintaa harjoittava Kapeet Oy, joka on vuokrannut tilat Puolustusvoimilta kuluvan vuoden loppuun.

Kauppapäätöksen tekemiseen riittää kaupunginhallituksen käsittely, sillä kauppahinta rahoitetaan kuluvalle vuodelle varatuista maanhankintaan osoitetuista määrärahoista. Mikäli kaupunginhallitus hyväksyy kaupan, kiinteistön omistus- ja hallintaoikeus siirtyy kaupungille 1. päivänä tammikuuta.

Puolustusvoimat lopetti Senaatti-kiinteistöiltä kaikkien varuskuntakerhotilojen vuokrauksen viime vuoden lopussa. Haminan ja Lappeenrannan kerhokiinteistöjen osalta vuokrausta päätettiin kuitenkin jatkaa kuluvan vuoden loppuun. Lappeenrannassa ovat kerhokiinteistön kauppaneuvottelut Lappeenrannan kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä kesken.