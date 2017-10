Eteläkymenlaaksolaista osaamista terveydenhuollon foorumissa Helsingissä — esillä pelillisiä hyvinvointi- ja terveyssovelluksia

Future Care 2017 -tapahtumassa Helsingissä on Kotkan-Haminan seudulta esillä pelillisiä hyvinvointi- ja terveyssovelluksia.

Yritysnäyttelyn osastolla 10 ovat esillä Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy:n ja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Xamk Oy:n kanssa kolme terveysteknologia- ja hyvinvointialan yritystä: Goodlife Technology Oy, Seniorsoft Oy ja Jälkipoltto Oy.

Yhteisosastolla esitellään yritysten pilotoimia terveys- ja hyvinvointialan sovelluksia sekä Xamkin opiskelijoiden kehittämiä pienpelejä ikäihmisille ja muistisairaille. Sovelluksia ja pelejä on toteutettu GAHWA – Games and Apps for Health and Wellbeing -hankkeessa yhteistyössä julkisen ja yksityisen terveydenhuollon, peli- ja teknologia-alan toimijoiden sekä startup-yrittäjien kanssa.

Tarjolla työpajoja ja verkostoitumismahdollisuuksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon teknologiaforum Future Care 2017 tarjoaa kohtauspaikan sosiaali- ja terveydenhuoltoalan päättäjille, vaikuttajille ja palveluntarjoajille. Ammattitapahtumassa kootaan yhteen edistyksellisen terveysteknologian yritykset ja innovaatiot sekä tulevaisuuden visiot. Tapahtumassa järjestetään työpajoja, ammattilaisseminaari, ajankohtainen ratkaisunäyttely ja tarjolla on verkostoitumismahdollisuuksia.

Messut ovat avoinna keskiviikkona 25. lokakuuta sekä torstaina 26. lokakuuta. Tapahtuman internetsivut ja kävijärekisteröityminen osoitteessa www.futurecare.fi .