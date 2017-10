Englantia ensin laulun ja leikin rinnalla Haukkavuoren koulussa

Kuva: Kimmo Seppälä

Kaksikielinen opetus ensimmäisellä luokalla aloitettiin Haukkavuoren koulussa lähes kaksi kuukautta sitten. Rehtori Anu Tiilikainen korostaa, että kyse on uudentyyppisestä opettamisesta Kotkassa. Valmista mallia ei ollut. Alkusyksyn aikana on harjoiteltu ja sitä mallia vähitellen luotu.

— Tutustumiskäynneillä Lappeenrannassa ja pääkaupunkiseudulla olemme saaneet hyviä vinkkejä. Alussa ensimmäisen luokan oppilailla on leikkiä, laulua ja monenlaista muuta toiminnallista englantia. Tänä syksynä painotus on suomen kielen oppimisessa ja lukutaidon hankkimisessa. Kun nämä on saavutettu, ryhdytään lukemaan ja kirjoittamaan englanniksi.

Opetussuunnitelmassa on ensimmäisenä vuonna äidinkieltä seitsemän tuntia viikossa. Jaoksi on kaavailtu neljä tuntia suomea ja kolme englantia. Painotusta voidaan kuitenkin rehtorin mukaan tarvittaessa vaihdella ja siirtyä ehkä joulun jälkeen lisäämään englannin osuutta.

Valmius molemmilla kielillä opiskeluun on tavoitteena. Anu Tiilikainen muistuttaa kuitenkin, että esimerkiksi lukemaan opettaminen englannin kielellä on hyvin erilaista kuin suomen kielellä.

Haukkavuoren koulun kahdella luokalla olevia ei etukäteen testattu. Lähtötaso koulunkäyntiä ajatellen vaihtelee. Rehtorin mukaan syksy on sujunut opiskelun harjoittelussa mainiosti.

— Opettajarekrytoinnissa me onnistuimme erittäin hyvin, hän iloitsee.

Kaupunki järjesti alkuvuodesta haun englanninkieliseen opetukseen. Siihen ilmoitettiin lähes 50 lasta. Nyt kummassakin ryhmässä on 18 oppilasta. Määrää laski muun muassa se, että Rauhalan koulussa opetusta ei voitu aloittaa ja monelle kulkeminen Kotkansaarelle osoittautui mahdottomaksi.

Veikko Mäenpää