Venäläiset maksavat tunnollisesti sakkonsa Suomessa — Tieto sähkölamauttimien kiellosta Suomessa on levinnyt huonosti Venäjällä

Kuva: Niina Villman

Itärajan takaa tulevat matkailijat noudattavat Suomen liikennesääntöjä useimmiten tunnollisesti. Myös sakot maksetaan kiltisti. Näin arvioivat komisario Jukka Tylli Kaakkois-Suomen poliisista ja Kaakkois-Suomen rajavartioston rikostorjuntayksikön päällikkö, kapteeni Esa Korpi.

Perusliikkujalla on motivaatio pitää asiat kunnossa. Esa Korpi

— Rajaa ylittävällä perusliikkujalla, jolla on toistuvaisviisumi kahdeksi vuodeksi, on motivaatio pitää asiat kunnossa, Korpi kertoo.



Maksamaton sakko,

ei saa viisumia

Rajavartiosto ei tilastoi maksettuja ja maksamattomia sakkoja, mutta Korven mukaan maksamattomia sakkoja on murto-osa maksettuihin verrattuna. Tähän on käytännöllinen syy.

— Niin kauan kuin viisumi on pakollinen Suomen ja Venäjän välillä, maksamattomat sakot tulevat esiin. Kun henkilö hakee viisumia Suomesta ja häneltä löytyy maksamaton sakko, hän ei saa viisumia.

Jos Suomessa liikkuvan turistin maksamaton sakko päätyy viranomaisten etsintäkuulutusjärjestelmään, hän saa sakkolapun silloin, kun joutuu viranomaisten kanssa tekemisiin, myös rajatarkastuksessa.

Sakon maksaminen on Korven mukaan saattanut unohtua niiltä, jotka käyvät hyvin harvoin Suomessa.



Ylinopeutta ja

ajoa ilman turvavöitä

Kaakkois-Suomen poliisin tilastojen mukaan noin 500 ulkomaalaista on tänä vuonna jäänyt Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa kiinni erinäisistä liikennerikkomuksista. Ulkomaalaisten omistamia autoja on ollut liikkeellä yli 15 000.

Suurin sakotuksen aihe on Tyllin mukaan ollut ylinopeus, mutta ajamista ilman turvavöitä esiintyy myös yllättävän paljon.

Yksittäisiä liikennerikkomuksia on kirjattu raskaiden ajoneuvojen huonosta kunnosta tai määräysten vastaisesta rakenteesta. On myös sattunut joitakin kolareita, joissa ulkomaalainen on syyllinen osapuoli.

Teleskooppipatukoita ja

sähkölamauttimia jää kiinni rajalla

Suomeen tulevilta venäläisiltä autoilijoilta löytyy tavan takaa Suomessa kiellettyjä esineitä, kuten sähkölamauttimia ja teleskooppipatukoita.

Korven mukaan lähes kaikki autoilijat, joilta esineitä löytyy, ovat ensi kertaa tulossa. On hyvin harvinaista, että joku jäisi toista kertaa kiinni vaarallisen esineen hallussapidosta.

Taskulampun ja sähkölamauttimen yhdistelmä on Venäjällä hyvin yleinen varuste. Se on Korven mukaan lähes jokaisella naisella.

Rajavartiolaitos on jo muutaman vuoden ajan jakanut tietoa Suomessa kielletyistä esineitä, muun muassa rajaliikenne.fi -sivustolla, huononpuoleisin tuloksin.

Kuva: Niina Villman

— Tiedottaminen ei kanna hedelmää. Ilmeisesti matkustajavolyymi on niin suuri, ettei tieto ei tavoita kaikkia.

Rajaliikenteen huippuvuoden 2013 jälkeen rajatarkastuksissa löytyneiden kiellettyjen esineiden määrä on ollut 100—150 vuodessa. Tänä vuonna mennään Korven arvion mukaan 150:n.



Venäläiset poikkeus

ulkomaalaisten kamerasakotuksessa

Ylinopeutta automaattiseen liikennevalvontaan ajavien ulkomaalaisten määrä Suomen maanteillä kasvaa. Ylinopeutta ajavat ulkomaalaiset, paitsi venäläiset, selviävät liikennerikkomuksistaan kuin koira veräjästä.

— Emme lähetä ulkomaille sakkoja. Ainostaan Venäjän raja-asemille lähetetään sakkoja, josta ne annetaan tiedoksi venäläisille, Poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja Dennis Pasterstein sanoo.

Kaakkois-Suomen rajavartioston mukaan 450 venäläistä kuljettajaa sai viime vuonna sakon rajalla kotiin viemisinään.

Vuonna 2015 kamera välähti runsaat 5 300 kertaa ulkomaalaisen rekisterikilven kohdalla, viime vuonna lähes kaksi kertaa useammin ja kuluvan vuoden tammi—heinäkuussa noin 7 500 kertaa.