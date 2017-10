Vapaaehtoisesti jumppaamaan jo kello 7.45? — Tavastilan koulussa alkaa mielenkiintoinen liikuntakokeilu

Kuva: Raimo Eerola

Tavastilan koulussa Kotkassa on alkamassa mielenkiintoinen liikuntakokeilu. Koulupäivä aloitetaan ensi viikosta alkaen kolmena päivänä viikossa rivakalla aamujumpalla jo puoli tuntia ennen varsinaisen opetuksen alkua. Koulussa uskotaan, että vapaaehtoiseen Pulssi-kokeiluun osallistuu useita kymmeniä oppilaita, vaikka se merkitseekin koulupäivän alkamista jo kello 7.45.

— Yhdellä luokkatasolla tehdyssä kyselyssä yhdeksän lasta ilmoitti varmasti tulevansa mukaan. Meillä on kuusi luokkatasoa, ja yhdeksän kertaa kuusi on 54... laskeskeli luokanopettaja Kaisa Kankanen. Hän on toinen Tavastilan Pulssi-kokeilun ohjaajista.

Kuva: Raimo Eerola

Pulssi on kansainvälistä huomiota herättänyttä lyhytkestoista ja nopeatempoista aamujumppaa, jossa syke nousee 70—80 prosenttiin maksimista. Sen tavoitteena on lasten fyysisen kunnon parantaminen, mutta useat tutkimukset osoittavat, että aamuinen hikiliikunta vaikuttaa myönteisesti myös oppimiskykyyn.

— Ruotsissa asiaa tutkittiin yhdeksän vuoden ajan. 96 prosenttia aamuliikuntaan osallistuneista saavutti yhdeksännellä luokalla lukion vaatimustason. Liikuntaan osallistumattomien joukossa lukema oli 89 prosenttia, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa XAMKissa naprapatiaa opettava Petteri Koski kertoi.

— Poikien joukossa ero oli vielä selvästi suurempi: 96% vastaan 83%.

Myös ainakin Tanskassa ja Yhdysvalloissa on saatu samansuuntaisia tutkimustuloksia.

— Liikunta kiihdyttää aivojen verenkiertoa ja parantaa keskittymistä, muistia ja tarkkaavaisuutta. Lisäksi motoristen taitojen kehittymisellä on iso vaikutus lapsen itsetuntoon, Koski kertoi.

Kosken mukaan ylimääräinen liikunta tulee suorittaa nimenomaan aamulla ennen opetuksen alkua. Iltapäivällä toteutetulla liikunnalla ei ole todettu olevan yhtä myönteisiä vaikutuksia.

Kuva: Raimo Eerola

Kolme kertaa viikossa

Pulssi-kokeilua esiteltiin Tavastilan koululaisten vanhemmille keskiviikkona. Koulun liikuntasalissa oli yli 50 kiinnostunutta kuulijaa, ja kaikesta päätellen kokeilu lähtee räväkästi liikkeelle.

— Jos näin helpolla jutulla on mahdollista aiheuttaa niin hyviä muutoksia lasten hyvinvoinnissa, meillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin ainakin kokeilla sitä, Kaisa Kankanen sanoo.

20 minuutin aamuista hikijumppaa harrastetaan Tavastilassa tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin. Koulu on järjestänyt taksikyytiläisille aikaistetun kyydin. 10 minuutin aikaistus riittää, koska tähän asti taksi on ollut koulun pihalla vähän turhankin aikaisin. Oppitunnit alkavat pikaisen ja pakollisen suihkun jälkeen normaalisti kello 8.15.

Pulssi-toimintaan lähteminen on periaatteessa sitovaa, mutta siitä ”ei ole tarkoitus tehdä ongelmaa kenellekään”. Toiminnan tuloksia seurataan kyselytutkimuksilla. Jo kolmen kuukauden kuluessa pitäisi näkyä parannusta esimerkiksi matematiikan oppimisessa.

Kuva: Raimo Eerola

Tavastila on etulinjassa

Tavastila on Pulssi-kokeilussa valtakunnallisessa etulinjassa. Kiinnostusta asiaa kohtaan on paljon, mutta kunnon vauhtiin on päästy vasta ruotsinkielisellä länsirannikolla. Kotkassa Pulssia on kokeiltu Langinkosken koulussa kerran viikossa toistuvana ja tuntikehyksen puitteissa.

— Kun saadaan pilottihanke läpi, on helpompi saada muita kouluja mukaan, Langinkosken koulun apulaisrehtori Anssi Rinkinen sanoi.

— Me pyrimme tässä pysyvyyteen, Tavastilan rehtori Jaana Viuhkola myhäili.