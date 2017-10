Rantanen pysyy katsomossa molemmat karsintapelit — Palloliitto lätkäisi KTP-valmentajan toimitsijakieltoon yhden ottelun lisää

Kuva: Raimo eerola

KTP:n päävalmentaja Jari Rantanen joutuu seuraamaan katsomosta joukkueensa molemmat Ykkösen karsintaottelut AC Kajaania vastaan. Palloliiton kurinpitovalikunta lätkäisi tänään Rantaselle yhden lisäottelun pannan MiPK-ottelun tapahtumia seuranneen yhden ottelun automaattisen toimitsijakiellon päälle.

Rantanen poistettiin kentän laidalta KTP:n viimeisessä sarjaottelussa Mikkelin Pallo-Kissoja viime lauantaina. Hän sanaili avustavana erotuomarina toimineen Teemu Pylkkäsen kanssa ottelun aikana niin, että Pylkkänen koki tilanteen ”hieman uhkaavaksi” ja pyysi erotuomari Juuso Vuorista poistamaan Rantasen tekniseltä alueelta.

”Asiassa on näytetty, että Rantanen on pelin aikana voimakkaasti protestoinut erotuomarin toimintaa useita kertoja eikä ole lopettanut sitä huomautusten eikä tekniseltä alueelta poiston jälkeenkään. Lisäksi Rantanen on toistuvasti solvannut avustavaa erotuomaria kiroillen”, kurinpitolautakunnan puheenjohtajan Markus Mannisen tekemässä päätöksessä sanotaan.

Rantanen koki KTP:n kärsineen vääryyttä MiPK:n kavennusmaalia edeltävässä tilanteessa ja syytti ottelun lehdistötilaisuudessa avustavaa erotuomaria keskittymisestä liikaa kentän ulkopuolisiin asioihin.

— Tämä sama avustava keskittyi edellisen pelin tapaan laskemaan kuinka monta miestä meillä seisoo vaihtoalueella kerrallaan. Pyysin häntä sitten nätisti keskittymään siihen, mitä kentällä tapahtuu, Rantanen sanoi tuolloin.

Palloliiton pitkästä, seitsensivuisesta selvityksestä ilmenee, että osapuolten näkemykset keskustelun sävystä eroavat voimakkaasti toisistaan.

Ripeä toiminta yllätti

Rantanen saa valmentaa KTP:tä karsintaotteluihin, mutta joutuu olemaan erossa joukkueesta alkaen kaksi tuntia ennen ottelua. Hän saa olla paikan päällä katsomossa, mutta ei saa osallistua joukkueen johtamiseen ottelun aikana eikä tulla lehdistötilaisuuteen.

Ottelutapahtuman aikana KTP:tä valmentavat apuvalmentajat Joni Ruuskanen ja Tatu Niskanen.

KTP:n joukkueenjohtaja Esa Vilkki kommentoi Rantasen rangaistusta varsin varovasti.

— Lähinnä tässä yllättää päätöksenteon ripeys. Joskus kun Palloliitosta yrittää kysellä vaikkapa siirroista, kukaan ei vastaa kolmeen päivään puhelimeen. Sitten kun rangaistaan, toiminta on todella ripeää. Odotimme, että ratkaisu tulisi ensi viikolla tai ehkä jopa toisen karsintaottelun jälkeen, Vilkki sanoi.

— Sinänsä en näe tätä isona ongelmana. Jallu valmistaa joukkueen peleihin, ja Joni ja Tatu hoitavat ottelutapahtuman.

Rantanen voi hakea muutosta rangaistukseensa Urheilun oikeusturvalautakunnalta 30 päivän kuluessa.