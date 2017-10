Kommentti: Sankarin lankeamista on vaikea hyväksyä — Suomalaiset suhtautuvat Jari Sillanpään ”ajattelemattomuuteen” samalla tavalla kuin norjalaiset Therese Johaugin dopingkäryyn

— Virheitä sattuu.

— Kaikesta voi oppia.

— Kyllähän kaikenlaista tulee, mutta en usko, että vaikuttaa uraan tai suosioon millään lailla.

Ei, nämä eivät ole norjalaisten kommentteja Therese Johaugin, tuon lehdistötilaisuuksissa kyynelehtivän hiihtokuningattaren dopingkärystä. Ne ovat fanien arvioita oman kansallissankarimme, laulaja Jari Sillanpään autoilusta piripäissään keskellä Helsinkiä.

En yritä puolustella norjalaisten hiippailua urheilulääketieteen harmaalla alueella millään lailla. Päinvastoin. Norjalaiset ovat kaksinaamaisia teeskennessään nuhteettomuutta suhteessa dopingiin ja unohtaessaan omat korkean profiilin kärynsä yleisurheilussa ja pyöräilyssä 1970-, 80- ja 90-luvuilla. On jo aikakin silmien alkaa avautua.

Johaugin käry on ollut norjalaisille järkytys, jota ei haluta uskoa todeksi. Hiihtoliitto otti syyn niskoilleen, kollegoilta on satanut tukea, ja kansan suhtautumista kuvaa se, että Johaug-tuotteiden myynti räjähti jyrkkään kasvuun käryn jälkeen. On kuin mitään ei olisi tapahtunut — paitsi että Johaug ei saa kilpailla.

Suomessa (ja Ruotsissa) norjalaisten kieltävää suhtautumista kauniin hiihtokuningattaren käryyn on vahingoniloisena ihmetelty. Ei kannata ihmetellä enää. Reaktiot Jari Sillanpään ”ajattelemattomuuteen” osoittavat kuinka vaikeaa supersankarin lankeamista on meilläkin hyväksyä:

— Se kertoo varmaan niistä paineista.

— Raskasta tuo artistin elämä. Yksityisyyttä täytyisi olla enemmän heillä.

Sillanpään Valokeilassa-konserttikiertue on loppuunmyyty. Hänet nähdään myös Vain elämää -tv-sarjassa Nelosella.

Viihdebisneksessä ei tunneta kilpailukieltoja.

Kirjoittaja on Kymen Sanomien urheilutoimittaja.