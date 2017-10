Suojatie keskellä bussipysäkkiä Kotkantiellä – ”Olisiko syytä tarkistaa suojatien paikka?”

Kymen Sanomien lukijaa huolestuttaa Kymenlaakson keskussairaalan liikennejärjestelyt Kotkantiellä.

Lukija on kiinnittänyt huomiota muun muassa sairaalan bussipysäkin kohdalla olevaan tilapäiseen suojatiehen.

— Sairaalan pysäkin keskellä menee suojatie. Kun bussi pysähtyy pysäkille, niin sen keula on juuri ennen suojatietä eli kaikkien ohi menevien kulkuneuvojen on lain mukaan pysähdyttävä tai tulee sakko. Tänään hetken seurasin siinä, niin yksikään auto ei edes hiljentänyt. Todellinen ansa kaikille, lukija kirjoittaa.

Suojatie jää autoilijoilta huomaamatta

Sairaalanpuoleisen bussipysäkin kohdalle on asetettu suojatiestä kertovat liikennemerkkitolpat tien molemmin puolin. Liikennemerkeistä saa ainakin käsityksen, että suojatie kulkisi pysäkin kohdalta Kotkantien yli.

Kymen Sanomat seurasi liikennettä paikan päällä keskiviikkona aamupäivällä. Noin 40 minuutin seurannan aikana yksikään autoilija ei pysähtynyt suojatien edessä olleen bussin kohdalla. Seurannan aikana tien ylitti bussipysäkin kohdalla kolme jalankulkijaa. Varsinaisia vaaratilanteita ei onneksi syntynyt. Enemmistö jalankulkijoista näytti käyttävän kauempana olevaa toista suojatietä.

Kuva: Sari Tauru

Kaakkois-Suomen poliisi sai paikalta kuvatun videon nähtäväkseen.

— Näyttää siltä, että kaupungilla on käynyt virhe suunnitellessaan väliaikaisen suojatien paikkaa, liikennepoliisiyksikön johtaja, komisario Jukka Tylli toteaa.

Kuka väistää ja ketä?

Tylli viittaa muun muassa tieliikenneasetukseen suojatien merkintään. Jollei tiemerkinnöillä ole muuta osoitettu, osoittaa suojatien merkin paikka ajosuunnassa suojatien etureunan. Suojatie voidaan osoittaa valkoisella ajoradan suuntaisella juovituksella. Keskussairaalan bussipysäkin kohdalla valkoista juovitusta ei ole maalattu.

Tieliikennelain 32.pykälä puolestaan sanoo näin:

— Suojatietä lähestyvän ajoneuvon kuljettajan on ajettava sellaisella nopeudella, että hän voi tarvittaessa pysäyttää ennen suojatietä. Kuljettajan on annettava esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai astumassa sille.

— Jos ohitettava ajoneuvo tai raitiovaunu on pysähtynyt suojatien eteen tai peittää näkyvyyden suojatielle, sitä ei saa ohittaa pysähtymättä, ellei ohittajan ja ohitettavan väliin jää suojakoroketta tai vapaata ajokaistaa.

Tylli huomauttaa myös tieliikennelain 27.pykälästä. Pykälässä todetaan muun muassa, että pysäyttämien ja pysäköinti on kielletty suojatiellä ja viiden metrin matkalla ennen suojatietä.

— Tässähän linja-auto pysäyttää ennen suojatietä. Olisiko kaupungin syytä tarkistaa suojatien paikka, Tylli kysyy.

Kotkan tekninen johtaja Hannele Tolonen totesi, että kaupungilla ei ole meneillään tietöitä keskussairaalan kohdalla.

Liikennejärjestelyt liittyvät keskussairaalan laajennustöihin, joista vastaa Carean kiinteistöyhtiö Kastek Oy. Kymen Sanomat ei tavoittanut Kastekin rakennuttajapäällikkö Markku Lalua keskiviikkona.