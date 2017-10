Röyhkeitä pyörävarkauksia tehty ketjussa Karhuvuoressa

Kuva: Kimmo Seppälä

Polkupyörien, etenkin kalliiden, varastaminen on noussut Karhuvuoressa huolestuttavaksi ilmiöksi. Koulun alueelta on viety useita pyöriä, vaikka ne ovat olleet lukittuja ja koulun valvontakamerat vahtivat tarkasti liikehdintää paikalla.

Viimeksi kuluneen vuoden aikana arvokkaita maastopyöriä on kadonnut ainakin viisi. Kunkin hinta liikkuu 700-800 euron tietämillä. Tutkinnanjohtaja Jarmo Rahkola Kaakkois-Suomen poliisista kertoo, että valvontakameroiden ottamien kuvien perusteella kyseessä on ollut suunniteltu ja tarkoitusperäinen toiminta.

— Se on ollut lähinnä tietynlaisten pyörien hakemista. Leikkureilla lukot on saatu katkaistua. Viime viikolla yksi henkilö pidätettiin Karhuvuoren varkauksiin liittyen. Toissa sunnuntaina tuli ilmoitus Prisman pihasta varastetusta polkupyörästä. Tekijä saatiin kiinni ja todettiin samaksi kuin Karhuvuoressa. Se on tiedossa, että koulun pihalta varastettiin kahden viime viikon sisällä kaksi pyörää. Osassa tapauksista tutkinta on kesken, sanoo Rahkola.

Toni Lahti toimii nuorisotyöntekijänä sekä aktiivina Kotkan Pyöräpajassa. Hänen mukaansa tilanteesta on keskusteltu Karhuvuoressa koululaisten kanssa ja pohdittu, miten pyöriä voitaisiin yleisemminkin suojata paremmin varastelulta.

— Koulun alueella on nyt hyvät valvontakamerat. Kaikkien tiedossa niiden sijainti on. Varmasti nähdään, kuka liikkuu ja mitä tekee alueella. Monet ehkä luottavat liikaa näihin kameroihin ja jättävät pyöränsä täysin lukitsematta. Ajatellaan, ettei tuollaisen valvonnan alla ole mitään vaaraa, että oma fillari lähtisi.

— Tavallisen vaijerilenkin saa kuitenkin voimapihdeillä tai terävällä vaijerijyrsimellä helposti katkaistua. Se on vain yksi nipsaisu ja kestää saman ajan kuin lukon avaaminen avaimella. Välineitä saa helposti ostettua, toteaa Lahti.

Varkauden estämiseksi kannattaisi Lahden mukaan hankkia kunnollinen U-mallinen lukko. Hän itse käyttää Kryptoniten noin 50 euroa maksavaa lukkoa. Paras tapa on kiinnittää pyörän runko lukon avulla esimerkiksi kiinteään telineeseen. Tämä pätee myös etu- ja takarenkaaseen. Jos pelkästään eturengas on kiinni jossain lenkillä, jää eturengas usein lojumaan irrotettuna paikalle ja muu pyörä lähtee.

Veikko Mäenpää