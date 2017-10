Lakia Oy perusti lakitoimiston myös Haminaan

Lakipalveluja tarjoava Lakia Oy on aloittanut toiminnan Haminassa. Yhtiöllä on Haminan lisäksi toimistot Turussa ja Aurassa. Lakia Oy:n omistavat oikeustieteen maisterit Marika Myllykangas ja Pauliina Paananen, joka on myös virallinen kaupanvahvistaja.

Myllykangas on toiminut aikaisemmin Haminan kaupungin lakimiehenä. Viimeksi Myllykangas on työskennellyt Puolustusministeriössä.

Paananen on ollut turkulaisen Asianajotoimisto Kari Tuomolan palveluksessa. Lakia Oy osti Asianajotoimisto Kari Tuomolan liiketoiminnan lokakuun alussa.

Myllykankaan mukaan Turussa päätoimipaikkaansa pitävän Lakia Oy:n sivutoimipisteen perustaminen myös Haminaan oli luonnollinen ratkaisu.

— Itselläni on aika kattavat ja hyvät verkostot Haminan suunnalla. Tunnen ihmisiä ja olen myös pohtinut, että Haminan seudulla ja ehkä Kymenlaaksossa laajemmin ei ole juurikaan naisjuristeja, Myllykangas sanoo.

Lakia Oy tarjoaa palveluitaan yksityishenkilöiden ja yritysten lisäksi myös julkiselle sektorille.

— Olen ollut paljon julkisella sektorilla ja osaamisalueitani on esimerkiksi julkiset hankinnat, joita koskeville juridisille palveluille voisi olla kysyntää. Monilla pikkukunnilla ei ole omaa lakimiestä.

Myllykangas ja Paananen pyörittävät Lakia Oy:n kolmea toimistoa ainakin alkuvaiheessa kahdestaan.

— Haminassa ja Aurassa olemme tarpeen mukaan paikalla. Haluamme olla ajasta ja paikasta riippumaton toimisto, sillä paljon asioita pystytään hoitamaan nykyisin muun muassa puhelimella ja sähköpostilla ilman kasvotusten tapaamista. Mutta on myös oltava paikka, jossa asiakkaan voi tarvittaessa tavata.

Haminassa Lakia Oy:n toimisto sijaitsee Pikkuympyräkatu 26 A I:ssä.