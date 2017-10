Muuttuva toimintaympäristö on satamassa työskenteleville haaste — Liukastuminen suurin tapaturmien syy

Kuva: Sari Tauru

Suurin osa satamissa tapahtuvista tapaturmista liittyy liukastumiseen tai kompastumiseen. Maanantaina asiaan kiinnitettiin huomiota, kun kaikissa Suomen satamissa vietettiin yhteistä turvallisuuspäivää. Satamaoperaattorit ry:n aloitteesta syntyneen tapahtumapäivän teemana tänä vuonna oli pysy pystyssä, näe ja tule nähdyksi. Teema haluttiin nostaa esille erityisesti nyt syksyllä, kun illat pimenevät ja ensimmäiset liukkaat saapuvat.

— Meillä joka kolmas tapaturma on kompastuminen tai kaatuminen, Stevecon turvallisuuspäällikkö Arto Kauppila kertoo.

Satamissa tapahtuu enemmän tapaturmia kuin monella muulla teollisuudenalalla. Satamaoperaattorit ry:n työmarkkinajohtaja Markku Hakala kertoo, että tapaturmien määrässä tapahtuu myönteistä kehitystä.

— Tietysti toivoisimme, että sitä tapahtuisi enemmän ja nopeammin. Puoli vuotta tällaisen asian toteamiseen voi olla liian lyhyt aika, Hakala analysoi.

Satamien turvallisuuspäivää on tarkoitus viettää jatkossa vuosittain lokakuun ensimmäisenä maanantaina.

— Yleisen turvallisuuskulttuurin edistäminen on tärkeää. Siihen kuuluvat selkeät turvallisuusvastuut sekä se, toimitaanko sovittujen ohjeiden mukaisesti, Hakala kertoo.

Satamassa toimintaympäristö muuttuu joka päivä

Satamassa työskentely on turvallisuuden kannalta haasteellista, sillä satamassa on paljon erilaista liikennettä ja olosuhteet muuttuvat jatkuvasti. Lisäksi koneilla kuljetetaan suuria taakkoja, jolloin tapaturmat voivat olla kohtalokkaita.

— Kun työt rutinoituvat, turvallisuusasioita ei tietoisesti ajattele. Haluamme herättää työntekijät havainnoimaan ympäristöä aina, kun astutaan ulos, Stevecon henkilöstöpäällikkö Rauli Pohjola kertoo.

Mussalon satamassa kulkureitteihin on tehty muutoksia erityisesti viime syksynä tapahtuneen vakavan onnettomuuden jälkeen, jossa sataman työntekijä kuoli jäätyään konttilukin alle. Kulkureittejä on pyritty tekemään siten, että koneet ja ihmiset kulkisivat eri paikoissa ja kävelyreitit on rajattu betoniesteillä.