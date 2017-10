Kymenlaakson rannikolla tuulee tänään kovaa — sadealue liikkuu kohti Kotkaa ja Haminaa

Kuva: Seppo Rautiovaara

Kymenlaakson rannikolla tuulee tänään kovaa. Etelän ja kaakon välinen tuuli on voimakasta aamupäivästä alkaen, maa-alueilla tuulen nopeus on puuskissa 15 metriä sekunnissa. Merialueille Ilmatieteen laitos ennustaa tuulta, jonka voimakkuus on 17 metriä sekunnissa.

— Tähän mennessä tuuli on kovimmillaan puhaltanut puuskissa itäisellä Suomenlahdella, Kotkan Haapasaaressa 18,6 metriä sekunnissa. Keskituuli Haapasaaressa on 14,7 metriä sekunnissa. Rankissa puuskatuulet ovat olleet voimakkuudeltaan 17,1 metriä sekunnissa ja Virolahdella 14,2 metriä sekunnissa, kertoo päivystävä meteorologi Petri Hoppula Ilmatieteen laitokselta.

Hoppula ennustaa, että päivän edetessä tuuli vielä voimistuu Kymenlaakson rannikolla.

— Keskituuli nousee 17 metriin sekunnissa ja puuskissa tuuli puhaltaa vajaat 20 metriä sekunnissa.

Sadealue on nyt Porvoon kohdilla ja liikkuu päivän kuluessa kohti itää.

— Tai saderintama liikkuu kohti itää ja sadepilvet kovan etelätuulen mukana kohti pohjoista. Tämä on siinä mielessä mielenkiintoista, toteaa Hoppula.

Kotkaan sadealueen ennustetaan saapuvan pian puolen päivän jälkeen. Lämpötila on tänään yhdeksän astetta.

Kymenlaakson rannikolla on voimassa myös aallokkovaroitus.

Ilmatieteen laitoksen varoitukset maa- ja merialueilla.