Kuva: Raimo Eerola

Kymenlaaksolaisissa taloyhtiöissä on meneillään isoja korjaushankkeita, joiden onnistumisen kannalta on tärkeää, että taloyhtiön johdolla on rakennuttamiseen liittyvää ymmärrystä.

— Avainasemassa taloyhtiön kiinteistönpidossa on suunnitelmallisuus, muistutetaan Kiinteistöliitosta.

Käsittelyssä asukkaille tärkeitä asioita

Suunnitelmallisuudesta esimerkkinä toimii kotkalainen Asunto Oy Kotkan RM-talo Kymenlaaksonkatu 12, joka on laatinut itselleen strategian siitä, kuinka kiinteistöomaisuudesta pidetään huolta niin, että asukkaat viihtyvät ja omaisuuden arvo säilyy.

Taloyhtiö on tehnyt osakkaille ja vuokralaisille kolme kyselyä siitä, mitä he pitävät taloyhtiön kannalta tärkeinä kehittämiskohteina. Vastausten perusteella taloyhtiö on kohentanut kiinteistön turvallisuutta parantamalla valaistusta ja uusimalla lukituksia.

— Strategiatyön parasta antia on ollut se, että näin saimme osakkaiden äänen kuuluviin, ja hallitustyölle suuntaviivoja tehdä oikeita asioita — eli niitä, jotka ovat osakkaille ja asukkaille tärkeitä, kertoo osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Oke Kunelius.

Taloyhtiön strategia käsitellään vuosittain yhtiökokouksessa, ja sitä päivitetään tarpeen mukaan. Parhaillaan on käynnissä ilmeen kohennukseen liittyvä muraali- eli seinämaalaushanke, jota hallitus valmistelee parhaillaan päätettäväksi ensi kevään yhtiökokouksessa.

Suunnitelmallisuus auttaa ennakoimaan korjaustarpeet

Kiinteistöliitto Kaakkois-Suomen toiminnanjohtajan Sami Tammiston mukaan kiinteistönpidon suunnitelmallisuus auttaa ennakoimaan korjaustarpeita, tuo vaihtoehtoja korjaushankkeiden toteutukseen ja vaikuttaa näin asumisen kustannuksiin tulevaisuudessa.

Tammisto muistuttaa, että tehdyillä ja tekemättömillä remonteilla on suora vaikutus kiinteistön arvoon ja tätä kautta muun muassa korjaushankkeen rahoituksen saatavuuteen ja ehtoihin.

— Pankit kiinnittävät entistä tarkemmin huomiota tehtyihin ja tekemättä jätettyihin korjauksiin, sillä kiinteistön sijainnin lisäksi tekninen kunto vaikuttaa suoraan kiinteistön arvoon ja tätä kautta lainan saatavuuteen ja ehtoihin, toteaa Tammisto.

Koulutuskiertue kävi Kotkassa

Kiinteistöliiton ja Kiinteistöalan Kustannus Oy:n järjestämä, kaikille avoin Mahdollisuuksien remontti -kiertue pysähtyi tiistaina Kotkassa. Kiertue tuo taloyhtiöiden hallituksille ja isännöinnille tietoa kiinteistön ylläpidon ja korjausrakentamisen kokonaisuudesta.

Tammisto pitää tärkeänä, että alueen taloyhtiöt saavat ajantasaista tietoa kiinteistönpitoon ja korjausrakentamiseen liittyvistä kysymyksistä.

— Kymenlaaksossa ei tällä hetkellä juurikaan rakenneta uutta, mutta korjataan senkin edestä vanhaa. Korjausrakentamiseen liittyvälle koulutukselle on sen vuoksi juuri nyt tarvetta.