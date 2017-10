Kantolalle suunnitellaan lisää käyttötapoja — julkisivu kaipaa kirkastusta

Kuva: Raimo eerola

Kotkan kaupunki suunnittelee Sunilassa sijaitsevan tehtaanjohtajan talon, Kantolan, tulevaisuutta. Talo on nyt Kotkan kaupungin omistuksessa ja sitä voi vuokrata kokouskäyttöön.

— Keväällä järjestettiin asukas- ja asiantuntijatyöpajat ja tänä vuonna olemme kokeilleet hieman erilaisia käyttötapoja ja Sunilan Kantola Oy:n hallitus on pohtinut talon roolia Sunilan arkkitehtuurimatkailun kruununa, kertoo Kotkan kaupungin kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen.

Mietinnässä ovat olleet muun muassa majoittuminen Alvar Aallon rakennuksessa, kokoukset, juhlat, hotellitoiminta, kulttuuritapahtumat ja näyttelyt.

— Hallitus on pohtinut myös talon yhteisöllistä roolia Sunilassa ja Kotkassa, omistuksen tulevaisuutta, käytön runsautta, ja niin edelleen. Valmista tulevaisuuskuvaa ei vielä ole. Käyttöä ja käyttötapoja kuitenkin pyritään lisäämään vähitellen. Tulevaisuuteen ei voida hypätä suoraan kulkematta ensin polkua eteenpäin.

Uutta pintaa seiniin

Rakennuksena Kantola on perustettu ja rakennettu vankasti ja sen kunto on kohtalainen. Viimeksi sitä on kunnostettu enemmän 1990-luvun puolella.

— Pitää suunnitella huolella kaikki mitä teemme. Julkisivuista saa rapistuneen kuvan, mutta niiden osalta selviämme paikkailulla ja pinnoituksella. Se lienee lähivuosina tärkein kunnostuskohde talon ilmeen kirkastamiseksi. Teknisessä mielessä tukeville tiiliseinille riittäisi pelkkä halkeamien kunnostus.

Sunilan työväen asuinalue arvokkain

Kotkassa on melko paljon Aallon tuotantoa, ja se painottuu vahvasti teolliseen rakentamiseen ja asumiseen.

— Sunilassa sijaitsee Aallon laajin teollinen rakennuskokonaisuus, josta nykyään tietysti arvokkain osa on työväen asuinalue, joka on säilynyt alkuperäisessä asussaan. Alkuperäisyys on tietysti hieman epätarkkaa, kun rakennuksia on eri vuosikymmeniltä, mutta yhtäkaikki Aallon kädenjälkeä, toteaa Hannonen.

Tehdas on Aallon suunnittelema, muuta myöhemmät laajennukset peittävät paljon.

— Konttorirakennus on varsin hieno. Sunilassa Aalto esiintyy myös kaupunkisuunnittelijana — alueen alkuperäinen asemakaava ja kokonaissuunnitelma on Aallon laatima, ja se on Aallon oma tulkinta funktionalismin puutarhakaupungille sovitettuna suomalaiseen ympäristöön, eräänlainen ’metsäkaupunki’.

Monipuolinen arkkitehti

Hannonen toteaa, että hänen ymmärtääkseen arkkitehtina Aalto lasketaan maailmallakin kaikkien aikojen merkittävimpien joukkoon.

— Mitään virallista Top 10 -listaa ei ole olemassa, mutta tästä on kyse. Aallon tuotannon arvo on kokonaisuutena maailmanperintöluokkaa. Sunila on hänen tuotannossaan tärkeä, laaja kokonaisuus.

Aalto on suunnitellut myös kulttuuri- ja hallintorakennuksia, oppilaitoksia ja kirkkoja, ja niin edelleen. Niitä ei Kotkassa ole.

— Sen sijaan kohtalaisen paljon tyyppitaloja löytyy. Sunila on kuitenkin se alue, jota tullaan edelleen myös maailman kaukaisemmista kolkista katsomaan. Ja kun kaukaa tullaan, on tässä pienellä alueella eli Kymenlaaksossa paljon Aaltoa, teollisella painotuksella, esimerkiksi Summassa, Inkeroisissa. Helsinki ja Espookin ovat oikeastaan vieressä.