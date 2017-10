Joutsenlaulu käynnistää Karhulan Työväennäyttämön syyskauden

Karhulan Työväennäyttämön syyskausi Kulttuuritalo Kyminsuussa käynnistyy Anton Tsehovin pienoisnäytelmällä Joutsenlaulu.

Kauden avaavan Joutsenlaulu -näytelmän ensi-ilta on 27. lokakuuta.

Esityksiä Tsehovin pienoisnäytelmälle tulee kaikkiaan kymmenen.

Karhulan Työväennäyttämön näytelmä on kunnianosoitus näyttelijäntyölle.

Näytelmässä vanha näyttelijä ja kuiskaaja kohtaavat toisensa keskiyöllä näyttämöllä.

Näytelmän ohjauksesta vastaavat Hannele Kainulainen ja Arimo Haltsonen. Rooleissa nähdään Erkki Lindberg ja Jari Lippo. – Anton Tsehov on kirjoittanut näytelmän vuonna 1866 ja jo silloin todennut, että näytteleminen on hetken taidemuoto. Voit olla juhlittuna näyttämöllä vuosikymmeniä, mutta oltuasi pois ehkä vain kuukauden, sinut on unohdettu. Näin myös tulee olla, sanoo ohjaaja Kainulainen.

Entisaikoina tultiin katsomaan näyttelijää ja kaikki muu täydensi tulkintaa. Nykyisin katsotaan showta, hienoja valoja ja upeita tehosteita. Usein jää sivuseikaksi, että näyttämöllä joku puhuukin jotakin. Elävässä ihmisessä näyttämöllä on kuitenkin mielestämme se jokin, se, ikuinen taika."

Yleisön pyynnöstä Karhulan työväennäyttämö on siirtänyt kesäteatterilla kantaesityksenä ensi-iltansa saaneen näytelmän, Sulle nauran neiti kesäheinä, Kulttuuritalo Kyminsuun lämpöisiin sisätiloihin.

Komedian esityspäivät ovat pikkujouluaikaan torstaina 16. marraskuuta kello 19.00, perjantaina 24. marraskuuta kello 19.00, sunnuntaina 26. marraskuuta kello 15.00 ja tiistaina 5. joulukuuta kello 19.00.

Näytelmän ohjauksesta vastaa Rauli Jokelin ja käsikirjoituksesta Antti Hopia.

Näytelmässä nuori, Suomen nouseva runotähti Eino Leino saa yllättävän ja salaperäisen vieraan. Kauniin naisen olomuotoon pukeutuva vieras haluaa Eino Leinolta lapsen.

Leino on kuitenkin palavasti rakastunut omaan Freya Schoultziin eikä voi ottaa tarjousta vastaan. Tätä ei taas vieras voi hyväksyä, vaan vaatii Leinolta tekoja ja toimintaa. Vieraalla on käytössään vastaan sanomaton valttikortti.