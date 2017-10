Vanhusten viikko alkaa tänään — viikon ohjelmassa on muun muassa vanhusten ulkoilutusta ja messut

Kuva: Janne Lehtonen

Vuoden 2017 valtakunnallinen vanhusten teemaviikko alkaa tänään. Kotkassa viikko käynnistyi jo eilen Karhulassa seuratalo Sammolla järjestetyllä pääjuhlalla.

Viikon teema on ”Ikäpolvet yhdessä –juurensa tuntien, toisiaan tukien. Valtakunnallisen vanhusten teemaviikon suojelijana on Tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Kotkassa viikkoa koordinoi Oppia Ikä Kaikki -yhteistyöryhmä, jossa ovat edustettuina kolmas sektori, Kotka-Kymin seurakunta, Kotkan ikäihmisten neuvosto ja Kotkan kaupunki. Viikko koostuu eri yhteistyötahojen järjestämistä maksuttomista tapahtumista.

Viikon ohjelmaan kuuluvat myös muun muassa tänään järjestettävä Vie vanhus ulos -tapahtuma Koskenrinteen kodissa, tiistaiset Senior surf -tapahtumat.

Keskiviikkona Oppia Ikä Kaikki -yhteistyöryhmä ja Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto järjestävät messumuotoisen Ikäpolvet yhdessä -tapahtuman Kotekon toimipisteessä Kotkansaarella.

— Messuohjelma koostuu erilaisista arkea rikastuttavista teemoista, kertoo Romppanen.

Messut järjestetään nyt kolmatta kertaa. Aiemmilla kerroilla kävijämäärä on ollut parisensataa.

Mukana messuilla on noin 30 eri yhdistystä ja myös viranomaistahoja, kuten poliisi ja pelastuslaitos.

— Myös vapaaehtoistoiminta on vahvasti mukana, sanoo Romppanen.

Torstaina Viikarissa järjestetään kaikille avoin nonstop-karaoke.



Miehikkälässä osana vanhustenviikon tapahtumia järjestetään maanantaina vanhuksille työpajapäivä. Palveluyhdistys Rateva ry. on hionut yhdessä koulun kanssa päivän sisältöä.

Virolahdella on tarkoitus järjestää vastaava tapahtuma myöhemmin ja hieman toisin. Tarkoituksena on toteuttaa tapahtuma osana uuden opetussuunnitelman mukaista laaja-alaisen oppimisen kokonaisuutta.

Työpajapäivästä raportoidaan myös muun muassa Vanhustyön keskusliitolle.

Vanhusten teemaviikko päättyy sunnuntaina 8. lokakuuta vanhusten kirkkopyhään.