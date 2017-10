Uutisen takaa: Esa Sirviö on vahvoilla Kotkan johtoon

Kotkan seuraava kaupunginjohtaja voi hyvinkin olla Mänttä-Vilppulan nykyinen kaupunginjohtaja Esa Sirviö. Myös Raision kaupunginjohtaja Ari Korhonen lienee vahvoilla. Kolmantena soveltuvuustestiin ollaan todennäköisesti lähettämässä Tammelan kunnanjohtajaa Kalle Larssonia.

Valintaprosessin aikana tihkuneiden tietojen ja kannanottojen perusteella on pääteltävissä, että Mänttä-Vilppulaa vuodesta 2010 johtaneella Esa Sirviöllä on laajaa ja vahvaa kannatusta poliittiselta laidalta toiselle. Sirviön valinta voi kaatua ainoastaan hänen täydelliseen epäonnistumiseensa soveltuvuustestissä, mitä on vaikea uskoa, koska kysymys on varsin kokeneesta kuntajohtajasta.

Myös poliittisesti Sirviö on turvallinen ja kaikille ryhmille sopiva ehdokas, koska hän on ilmoittanut olevansa täysin sitoutumaton. Raision Ari Korhosta sen sijaan rasittaa vahva demaritausta. Niin ne ajat ja tavat muuttuvat Kotkassakin: demareiden entinen puoluesihteeri, jolla on vankkaa osaamista kuntajohtamisesta, olisi ollut aiemmin Kotkassa ylivoimainen ehdokas.

Johtavista luottamushenkilöistä ja parista virkamiehestä koostuva haastatteluryhmä on tehnyt työnsä ja tekee esityksen valintaprosessissa jatkoon pääsevistä ehdokkaista kaupunginhallitukselle tänään maanantaina. Testeihin lähtee kolme henkilöä. Mitä ilmeisimmin heidän joukossaan eivät ole Kotkan kulttuurijohtaja Antti Karjalainen ja kehitysjohtaja Terhi Lindholm.

Mänttä-Vilppulan lisäksi Sirviö on johtanut Punkalaitumen ja Mouhijärven kuntia yhteensä kahdeksan vuotta. Yhteensä viidentoista vuoden kuntajohtajan kokemuksen lisäksi Sirviö on toiminut kunta-alan konsulttina.

Mänttä-Vilppula on reilun 10 000 asukkaan kaupunki, joka syntyi nykyisen Kouvolan tapaan vuonna 2009 kuntaliitoksen myötä. Taidekaupungiksi itseään tituleeraava Mänttä-Vilppula tunnetaan Serlachius-museoistaan ja kansainvälisistä taidetapahtumistaan. Taidekaupungin johtajuus on tuskin huono meriitti rakennemuutoskaupungin johtajakisassa, luultavasti päinvastoin.

Kotka ei ole Sirviön kokemusmaailmassa neitseellistä maaperää. Hän on viettänyt satamakaupungissa jo lapsuudessa kesiään ja vierailee edelleen säännöllisesti sukulaistensa luona kaupungissa, jonka ilmapiiriin ja kansainvälisestä historiasta kumpuavaan luonteeseen Sirviö sanoo ihastuneensa jo kauan sitten.

Kotkalla on Sirviön mielessä vetovoimaa. Työntövoimaa nykyisestä kotikaupungistaan ilmeisen pidetyllä kaupunginjohtajalla ei sanojensa mukaan ole. Paitsi Kotka itsessään, 48-vuotiaan Sirviön sai lähettämään hakupaperit luonnollinen halu edetä urallaan.

Kotka etsii johtajakseen paitsi visionääriä myös talousosaajaa. Kotkan talousongelmat ovat Sirviöllä hyvin tiedossa, ja samanlaisten pulmien kanssa hän on taistellut myös Mänttä-Vilppulassa, jonka kriisikuntakriteerit olivat täyttyä vuonna 2011. Samoihin aikoihin Kotka teki kymmenien miljoonien alijäämät, joista kaupunki ei ole vieläkään toipunut. Kuten Kotka, myös Mänttä-Vilppula joutui turvautumaan tempputalouteen eteenpäin selvitäkseen.

Mänttä-Vilppulan pelastukseksi koitui sote-palvelujen kokonaisulkoistus vuonna 2013, vaikka kaupunki joutuikin tekemään sen pakon edessä kumppaneiden kadottua ympäriltä. Kotkan tukijalka on Sirviön mielestä edelleen perusteollisuus.

Kotkan kaupunginjohtajana Sirviö haluaisi luoda Kotkasta mielikuvaa kaupunkina, joka on hyvin lähellä metropolia. Myös Mänttä-Vilppulan mielikuva taidekaupunkina on tietoisesti rakennettu ja sellaisena tehokas.

EIJA ANTTILA

Kirjoittaja on kotkalainen freelance-toimittaja.