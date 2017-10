Otsonkallion päiväkodin lapset saivat osallistua uuden leikkipaikan suunnitteluun

Kuva: Kimmo Seppälä

Ristinkalliontiellä, Otsonkallion päiväkodin pihapiirissä vietettiin maanantaiaamuna riemukkaita leikkipaikan avajaisia. Paikalla olleet päiväkotiryhmät ja perhepäivähoitajat hoitolapsineen lauloivat, leikkivät ja jumppasivat musiikin tahdissa. Mukana oli myös joukko esikoululaisia.

— Meillä oli täällä ihan virallinen nauhan leikkaaminenkin, kertoo päiväkodin johtaja Tiina Fyhr.

Leikkipaikalla on eri ikäryhmiin kuuluville lapsille sopivia keinuja, kiipeilytelineitä, tasapainoilulaitteita, liukumäki, käysirata, karuselli ja paljon muita hauskoja välineitä.

— Koska tämä on vihreän lipun päiväkoti, on meillä täällä myös luontopolku, kotia ja metsässä on myös karhu, jonka sisälle voi mennä, kertoo Fyhr.

Leikkipaikka on kaikkien lasten käytettävissä.

— Toivomme tälle tietysti mahdollisimman runsasta käyttöä. Laitteet sopivat 1—8-vuotiaille, jopa 10-vuotiaille lapsille. Laitteilla on 20 vuoden takuu. Leikkipaikka tuli tähän Ristinkalliontien varteen, koska tässä lähellä ei ole muita paikkoja. Lähin on Lautakatontiellä, kertoo vihersuunnittelija Tarja Hernetkoski Kotkan kaupungin puistotoimesta.

Leikkikentältä puuttuvat vielä istutukset.

— Ne tulevat myöhemmin.

Otsonkallion päiväkodin lapset saivat osallistua leikkipaikan suunnitteluun. He piirsivät kuvia toivomistaan laitteista ja kertoivat, minkälaisella leikkikentällä he haluaisivat leikkiä.

Lasten piirustuksissa näkyy muun muassa trampoliineja, kiipeilytelineitä, keinuja ja pelikenttä.

— Joku toivoi myös rantaa ja eläimiä, toinen vuoristorataa ja yksi putkiliukumäkeä. Ihan kaikkia toiveita emme pystyneet toteuttamaan, hymyilee Hernetkoski.

Lapset ovat nimenneet paikan Unelmien leikkipaikaksi.