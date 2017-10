Lelunojan sillan perusparannustyöt jatkuvat. Alueella on alennettu nopeusrajoitus 30 kilometriin tunnissa ja paikalla on liikennevalo-ohjaus. Kohteessa on myös erikoiskuljetusrajoite. Liikennejärjestelyt ovat käytössä arviolta viikon 42 loppuun.