Savolaisesta maalaistytöstä maailmankansalaiseksi — Susani Mahadura haluaa asenteiden muuttuvan

Kuva: Mari Koukkula

Anteeksi mitä sä juuri sanoit?

Kun sanoin olevani Mikkelistä, kaikki alkoivat nauraa. Olin heille niin epäsavolainen kuin voi vain olla. Susani Mahadura

Lause saattaa kuulua Susani Mahaduran suusta, jos viereisessä pöydässä puhutaan halventavasti naisista, maahanmuuttajista tai kenestä tahansa muustakaan.

Yle Puheen toimittaja kokee olevansa velvoitettu siihen, ettei hän anna epäkohtien ympärillään mennä toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Monet heittävät juttuja vitsillä tai tahattomasti, mutta kun yrittää työkseen muuttaa ihmisten asenteita, on vaikeaa pysyä hiljaa.

— Aikaisemmin olin kiltti tyttö, joka yritti miellyttää vähän kaikkia. Radiotyön myötä se on hävinnyt täysin. Nyt minusta on tullut jopa vakava.

Nykyisin rohkea heikompien puolustaja ei pelkää laittaa edes ystävyyssuhteitaan koetukselle tärkeiksi kokemiensa asioiden puolesta. Muuten mikään ei ikinä muutu.

Lapsuudessaan Susani Mahadura oli Kangasniemellä sijaitsevan Luusniemen kylän ainoa tumma tyttö.

Mahaduran vanhemmat olivat tutustuneet Sri Lankassa äidin lomamatkan aikana. Sen seurauksena isä muutti rakkauden perässä Mikkeliin, missä hän työskenteli ravintola Päämajassa ja oppi suomen kielen.

Tyttären synnyttyä perhe siirtyi kaupungista maaseudulle.

Savossa oli hyvä elää ja kasvaa. Monikulttuurinen perhe kävi järvellä kalassa ja söi sormin riisiä isän kulttuurin tapojen mukaisesti.

Mikään tai kukaan ei tuonut esiin sitä, että srilankalaisen isän ja suomalaisen äidin lapsi eroaisi jollain tavalla muista leikkikavereista.

— En joutunut koskaan kyseenalaistamaan suomalaisuuttani, päinvastoin. Usein vihjaillaan, että rasismi löytyy Kehä kolmosen ulkopuolelta. Haluan rikkoa sitä asetelmaa, sillä en ole kokenut niin.

Sen sijaan ihmiset olivat lämminhenkisiä ja huumorintajuisia. Kaikkialle sai mennä kylään, pieni yhteisö piti tyttöä omanaan.

Kuva: Susani Mahaduran kotialbumi

Laman vuoksi perhe muutti 1990-luvun puolivälissä ensin pääkaupunkiseudulle, ja siitä Espanjaan Malagan lähistölle pieneen kylään, jossa Mahadura kävi alakoulun.

Perhe palasi 2000-luvun alussa Suomeen ja asettui Espoon Matinkylään. Yläkoululuokan esittelykierros painui teini-ikäisen tytön mieleen tarkasti: Helsinki, Espoo, Helsinki, Espoo, Helsinki, Espoo...

Mahaduran vuoron tultua luokkalaiset odottivat kuulevansa jotain eksoottista, ehkäpä Copacabanan.

— Kun sanoin olevani Mikkelistä, kaikki alkoivat nauraa. Olin heille niin epäsavolainen kuin voi vain olla.

Srilankalaiset juuret tuntuivat vierailta. Sisällissodan vuoksi Mahadura oli vieraillut maassa viimeksi viisivuotiaana.

— Parikymppisenä tuli identiteettikriisi, että kuka mä oikeasti olen. Silloin lähdin sinne yksin. Se oli asia, joka mun piti tehdä.

Kolmipyöräinen mopotaksi kaartaa srilankalaisessa kylässä sijaitsevan talon pihamaalle. On vuosi 2011. Kyydissä istuvat Mahadura sekä hänen ystävänsä, joka on tullut mukaan jännityksestä sekaisin olevan Mahaduran tueksi.

Mielessä pyörii monia kysymyksiä: Muistavatko he? Hyväksyvätkö he?

Kun varovaiset askeleet lähestyvät isovanhempien taloa, mummo saapuu pihalle ja tulee pojantytärtään avosylin vastaan. Kyyneleet alkavat virrata puroina.

— He kertoivat, ettei ole mennyt päivääkään, etteivät he olisi miettineet minua. Vuoden 2004 tsunamin jäljiltä heillä oli säilynyt minusta vain muutama haalistunut lapsuusajan valokuva, joita he kaivoivat näytille.

Vaikka yhteistä kieltä ei ollut, kommunikointi sujui kuin itsestään. Pian talo oli täynnä serkkuja ja muita sukulaisia. Vähän englantia siellä, muutamia sanoja singaleesia tuolla.

— Nyt kun olen saanut nämä ihmiset elämääni, stressaan, koska en ole valmis luopumaan heistä. Pappa alkaa olla jo vanha. Haluaisin käydä Sri Lankassa kerran vuodessa, mutta se ei ole aina mahdollista.

Viime matkan aikana isoisä lupasikin surevalle lapsenlapselleen elää vielä ainakin 10 vuotta, jotta yhteinen aika ei jää liian lyhyeksi.

Savolais-srilankalainen. Näin Susani Mahadura määrittelee itsensä.

Varsinkin syksyllä, ilmojen viiletessä kaipuu suomalaisen luonnon ääreen on vahva. Toisaalta sielu tuntuu levottomalta, aina pitää mennä jonnekin.

Maailmaa onkin tullut kierrettyä niin opintojen kuin muiden reissujen parissa.

— Olen niin etuoikeutettu, että olen syntynyt ja kasvanut Suomessa. Samalla mietin, miksi se olen juuri minä. Kun vertaan elämääni serkkujeni elämään Sri Lankassa, se ei tunnu reilulta.

Suomessa saa olla vapaa. Sri Lankassa asiat eivät ole vielä samassa pisteessä, mutta pitää olla kärsivällinen. Liika neuvominen tai paheksunta ei johda mihinkään.

— Se on aikaisemmin satuttanut, kun ihmiset saattavat ihmetellä, miksen voi puhua isäni kanssa avoimesti esimerkiksi seurustelusta. Vaikka Suomessa tehdään jokin asia tietyllä tavalla, ei se tarkoita, että se olisi ainut oikea tapa.

Tietynlainen ymmärrys erilaisista taustoista tulevia ihmisiä kohtaan on ajanut myös toimittajan ammattiin.

Kun on itsekin sekoitus erilaisia ajatustapoja — luterilainen, joka uskoo buddhalaisuuden mukaisesti myös uudelleensyntymiseen — ymmärtää tasapainoilun eri kulttuurien välillä.

— Se on vahvuus. Toisaalta huomaa, että oma persoonakin on vähän jakaantunut tilanteen ja ihmisten mukaan. On kiinnostavaa, millaisissa todellisuuksissa ihmiset elävät ja minkälaisten asioiden kanssa he kamppailevat.

Sitä Mahadura selvittää myös työkseen. Hän luotsaa yhdessä turkkilaistaustaisen Yagmur Özberkanin kanssa radio-ohjelmaa Mahadura & Özberkanin. Siitä on menossa toinen kausi.

Ohjelma on räiskyvää asiaa erilaisista ihmisistä ja elämäntyyleistä. Usein teemana ovat erilaiset vähemmistöt, kuten romanit, suomenruotsalaiset tai transsukupuoliset.

Mahaduran tavoitteena on kuitenkin tehdä ohjelmaa erityisesti itsensä kaltaisille, monen kulttuurin välissä eläville ihmisille.

— Toivon, että maahanmuuttajataustaiset nuoret löytävät meidät. Haluan antaa heille esikuvia. Toisaalta olen kuullut, että juvalaiset postinkantajat kuuntelevat meidän jakson joka viikko ja analysoivat sitä sitten kahvipöydän ääressä. Se on ihan mahtavaa.

Mahaduraa satuttaa, kun hän huomaa haastateltaviensa kärsivän vallitsevasta keskustelukulttuurista tai ilmapiiristä. Tulevaisuudessa hän haluaisi työskennellä nuorten ja naisten parissa, niin Suomessa kuin isänsä kotimaassa.

Puolustamisen ja kannustamisen voima on suunnaton.

— Sen lisäksi, että olen toimittaja ja kerron ihmisten tarinoita, haluaisin päästä auttamaan heitä myös sen jälkeen.

Maailma muuttuu, mahdollisuudet lisääntyvät. Tarinat ansaitsevat arvoisensa lopun.

Mahadura & Özberkan Yle Puheella joka torstai kello 13.