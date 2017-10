Rantanen on tyytyväinen arpaonneen — ”Kovin mahdollinen vastustaja. Mikä muu voisi antaa meille enemmän tsemppiä?”

Kuva: Raimo eerola

KTP:n päävalmentaja Jari Rantanen vakuuttaa olevansa tyytyväinen joukkueensa arpaonneen Ykkösen nousukarsintojen suhteen. KTP kohtaa kaksiosaisessa karsintaottelussa AC Kajaanin. Tarjolla olisi ollut myös helsinkiläinen Viikingit, mutta se arvottiin parasta lohkokakkosta Klubi 04:ää vastaan.

— AC Kajaani on kovin mahdollinen vastustaja. Mikä muu voisi antaa meille enemmän tsemppiä? Rantanen sanoo.

— Sitä paitsi meillä on ollut pääkaupunkiseudun joukkueiden kanssa hyvin vaikeaa tällä kaudella: yksi voitto viideltä reissulta. Helsinki olisi lähempänä kuin Kajaani, mutta luulo siitä, että jos ollaan lähellä, niin sieltä on jotain helpommin otettavissa, on ”no way”.

KTP voitti eilen Kotkassa Mikkelin Pallo-Kissat 4—1 ja varmisti Kakkosen A-lohkon voiton. Klubi 04 nousi viimeisellä kierroksella PEPOn ohi lohkokakkoseksi ja muiden lohkojen monien yllätystulosten seurauksena myös parhaaksi sellaiseksi. Viikingit taas kiri B-lohkon ykköseksi viime hetkellä, kun lohkoa pitkään hallinnut Salon Palloilijat hävisi kotonaan TPV:lle 2—4.

AC Kajaani oli varmistanut pohjoisen C-lohkon voiton jo aikapäiviä sitten. Seura teki kauden alla isoja satsauksia ja sitä pidettiin jo etukäteen suurimpana suosikkina nousijan paikalle.

Kauden alussa AC jyräsikin voitosta voittoon, mutta lohkon ykkössijan varmistuttua joukkue nosti jalkaa kaasulta ja hävisi viidestä viimeisestä ottelustaan kolme, viimeksi eilen Oulussa Herculekselle 1—3.

Maaleja AC Kajaani teki sarjassa 63 eli lähes kolme ottelua kohden. 18 niistä merkittiin Kakkosen parhaan maalintekijän, nigerialaisen Michael Ibiyomin nimiin.

Jari Rantanen asuu Helsingin Vuosaaressa kivenheiton päässä Viikinkien kotikentästä. Hän myöntää, että Viikingit olisi ollut paljon kajaanilaisia tutumpi vastustaja (mm. kevään harjoitusotteluista), mutta...

— Saamme kyllä tarpeellisen määrän tietoa Kajaanistakin, Rantanen sanoo.

Ensi lauantaina aloitetaan

Karsintaottelut on määrä pelata ensi ja sitä seuraavana viikonloppuna. KTP ja Viikingit aloittavat kotikentällä, KTP ilmeisesti lauantaina kello 15. AC Kajaanin verkkosivujen mukaan toinen osaottelu pelataan Kajaanissa lauantaina 14. lokakuuta.

KTP:n joukkueenjohtajaa Esa Vilkkiä karsintaparien arvonnan tulos selvästi harmitti.

— Pitkä matka on edessä — yön yli reissu siitä tulee. Vuosaaressa meillä olisi varmasti ollut enemmän kannattajiakin kuin Viikingeillä, mutta nyt sitten mennään Kajaaniin. Kyllä me sinnekin varmasti muutama bussilastillinen faneja saadaan mukaan, Vilkki sanoi lauantai-iltana.

— Se, että joudutaan aloittamaan kotona, ei ole eduksi, mutta hoidetaan Kotkassa ero sellaiseksi, ettei jouduta Kajaanissa hirveästi jännittämään. Jos olisi mennyt toiveiden mukaan, olisi pelattu vierasmatsi ensin.