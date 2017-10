Lotossa ei tällä viikolla yhtään täysosumaa

Kuva: Kai Skyttä

Loton lauantain kierroksella 39/2017 ei ollut ainuttakaan täysosumaa. Tämän vuoksi loton potti nousee ensi viikolla 2,4 miljoonaan euroon. Loton oikea rivi on 6, 9, 11, 16, 28, 34, 37 ja lisänumero 22. Tuplausnumeroksi arvottiin 2.

Kuusi ja lisänumero -tuloksia pelattiin ympäri Suomea yhtensä neljä kappaletta. Voitot menivät Hämeenlinnan Prismassa ja K-market Sauvonsaaressa pelanneille lottoajille, Kouvolan Prismassa pelanneelle viiden hengen porukalle sekä ympäri Suomea pelanneelle 10 hengen porukalle.

Lauantai-Jokerin voittorivi on 7540079. Jokerissa oli kaksi 6 oikein -tulosta. Voittajat saavat 20 000 euroa. Lauantain Lomatonnin voittorivi on Delhi 89. Päävoitto on tuhat euroa ja niitä jaettiin kaikkiaan 18 kappaletta.