Kotkassakin toteutettu nuorisoprojekti palkittiin valtakunnallisessa kilpailussa

Kuva: Raimo eerola

Vuoden kestänyt Vuosisadan rakentajat -haastekilpailu päättyi sunnuntaina 1. lokakuuta voittajien julkistukseen.

Suomalaiset säätiöt palkitsivat viisi nuorten hyvinvointia parantavaa ratkaisua yhteensä 2,45 miljoonalla eurolla. Rahoituksen turvin tiimit pääsevät kehittämään ja toteuttamaan ratkaisujaan käytännössä.

Pääpalkinnon 1,5 miljoonaa euroa voitti Gutsy Go -tiimi. Gutsy Go on tapahtumaviikko, jonka aikana nuoret ideoivat ratkaisuja paikkakuntansa ja yhteisönsä parantamiseksi. Ideat toteutetaan, kuvataan ja jaetaan somessa. Tiimi toteutti videoprojektin viime keväänä Karhuvuoren koulussa. Koulun kahdeksasluokkalaiset toteuttivat ryhmissä seitsemän projektia oman ympäristön hyväksi.

Esimerkiksi Karhuvuoressa toteutettua Eläintreffit-videota on Facebookissa katsottu lähes 5 000 kertaa. Videolla nuoret veivät lemmikkieläimiä piristämään palvelukodin asukkaiden arkea.

— Gutsy Go on saanut nuoret innostumaan ja tekemään itse sen sijaan, että he jäisivät odottamaan ohjeita. Ratkaisussa vaikutuksen teki se, että eteenpäin lähdetään positiivisen ja onnistumisen kautta, Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan vt. toimitusjohtaja Päivi Tikka sanoo tiedotteessa.

Toiseksi suurimman palkinnon, 500 000 euroa, sai Someturva-tiimi. Someturva on mobiilisovelluksena toimiva lakipalvelu, josta nuori voi hakea apua sosiaalisessa mediassa kohtaamansa sopimattomaan käytökseen.

Lisäksi kolme tiimiä sai säätiöiltä 150 000 euron rahoituksen. Tiimit ovat rodullistettuja tyttöjä kirjoittamaan kannustava RT Lit, turvapaikanhakijoita koodauksen avulla kotouttava Integrify ja nuoria terveelliseen elämään hyvinvointirannekkeen avulla ohjaava Elämän Peili.

— Voittajat nostavat esiin merkittäviä yhteiskunnallisia ongelmia ja esittävät niihin konkreettisia vastauksia. Hankkeet eivät jää paikallisiksi, vaan ovat skaalattavissa isoiksi ja kansainvälisiksi, Päivi Tikka sanoo.

Kilpailu oli 44 suomalaisen säätiön lahja 100-vuotiaalle Suomelle. Voittajaratkaisuja rahoitti 21 säätiötä.

Uutista päivitetty kello 16.30: tarkennettu palkinnon saajaa. Pääpalkinto menee Gutsy Go -ohjelmalle, ei Karhuvuoren koululle.