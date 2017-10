Kiinalainen jättialus ihmetyttää Haminassa – lastina noin sadan metrin pituinen laiva

Kuva: Raimo Poutanen

Haminassa on havaittu ankkurissa kiinalainen raskaan kuorman rahtilaiva Kang Sheng Kou, jonka kyydissä on pienempi, Topa 2 -niminen alus. Laiva on tällä hetkellä ankkurissa Saukon ankkuripaikalta, Nuokkojen eteläpuolelta.

Kang Sheng Kou on vuonna 2003 rakennettu rahtilaiva, jolla on pituutta 156 metriä ja leveyttä 32 metriä.

Aluksen omistaa Cosco Shipping eli China Ocean Shipping Company, joka on yksi maailman suurimmista linjaliikennettä harjoittavista varustamoista. Cosco Shippingin omistaa Kiinan valtio.

Kymen Sanomat ei ole tavoittanut Kotkan–Haminan satamasta ketään kommentoimaan millaisesta kuljetuksesta on kyse.

Kang Sheng Kou toimii kuin hissi. Lastaaminen tapahtuu niin, että painolastitankkien avulla laiva upotetaan puoliksi. Keula ja komentosilta jäävät merenpinnan yläpuolelle näkyviin. Pinnan alapuolelle jää lastille tarkoitettu kansialue.

Tämän jälkeen lasti siirretään hinaajien avulla kansialueen päälle. Kun lasti on kohdallaan, laiva nostetaan jälleen ylös. Lastin purkaminen tapahtuu samalla periaatteella.

Laivan lastille tarkoitettu kansialue on 4000 neliömetrin kokoinen. Jokaista neliömetriä kohden voidaan lastata 18 tonnia tavaraa.

Laivan toimintaperiaatteen näkee tästä Youtube-videosta