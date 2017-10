KaVelle ensimmäinen voitto 1-sarjassa — entiset tähdet joukolla katsomossa

Kuva: Raimo Eerola

Reilut 200 lentopallon ystävää oli saapunut Karhulan liikuntahalliin seuraamaan ensimmäistä miesten 1-sarjan ottelua Kotkassa yli 27 vuoteen. Sarjatulokas Karhulan Veikot oli juhlatilanteen tasalla ja kukisti Vilppulan Tähden 3—1 (25—27, 29—27, 25—20, 25—17). Voitto oli KaVen ensimmäinen, ja se tuli kauden kolmannessa ottelussa.

— Hyvältä tuntuu. Olimme vähän hermostuneita kotiavauksessa, mutta saatiin lopulta hoidettua homma kotiin, KaVen pelaajavalmentaja Matti Palonen sanoi.

Tiukkaa teki, sillä KaVe oli hävityn ensimmäisen erän jälkeen hävitä toisenkin, vaikka johti sitä jo 22—16.

Vasta kahdeksas eräpallo tuotti toivotun tuloksen, kun Tähden kanadalaisvahvistus Nathan Murdock nosti Atte Rissasen vaikean aloitussyötön katsomoon. KaVe voitti erän 29—27 ja sai siitä sen verran lisäpuhtia, että kolmas je neljäs erä hoituivat jo paljon helpommin.

Karhulan liikuntahallin seinällä on pitkä rivi Ratekon ja KaVen mestaruustauluja muistona Karhulan ja sittemmin Kotkan lentopalloilun hienosta historiasta. Moni tuon historian tekijöistä oli tänään paikan päällä.

— Tosi mukavaa, että lentopalloilun on Kotkassa taas tällä tasolla, entinen maajoukkuepelaaja Hannele Tolonen sanoi.

Hän istui katsomossa Riitta Bycklingin ja Anu Roiton vieressä ja läpsytteli erätauolla yläviitosia Tuula Palosen kanssa.

— En tunne yhtään sarjan tasoa, joten on vaikeaa sanoa miten tällä KaVen joukkueelle tulee menemään. Mutta hyvältä vaikuttaa, kun voitto tuli, Tolonen sanoi.

— Pitkään on ollut kotkalaisseurojen puolelta hiljaista, mutta pitää muistaa, että kyllähän täältä on koko ajan tullut hyviä pelaajia. Miesten maajoukkueessa on kaksi (Jan Helenius ja Henrik Porkka) ja eikös ainakin Anun tytär (Janica Helenius) pelaa naisten liigassa.

Kyllä pelaa, rovaniemeläisessä Woman Volleyssä.

KaVen miehet pelaavat seuraavan kerran ensi lauantaina Nurmon Jymyn vieraana Pohjanmaalla.