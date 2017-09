Suomen nuorille makea voitto Venäjästä — jatkopaikka ratkeaa ensi tiistaina Kotkassa

Kuva: Katja Juurikko

Suomen 17-vuotiaiden jalkapallomaajoukkue otti lauantai-iltana kovan päänahan Saviniemen stadionilla Myllykoskella. Venäjän taitava ryhmä huomasi jäävänsä aseettomaksi, kun suomalaiset nappasivat tärkeän 1—0 (1—0) voiton EM-karsintaturnauksen ottelussa.

Voittomaali syntyi avausjakson loppuminuuteilla, kun Elias Mastokangas murtautui venäläispuolustuksen keskelle ja vapautti älykkäällä syötöllä Maximo Tolosen maalintekoon. Tämän vasuri ei tutissut, ja pallo löysi tiensä tarkasti taka-alakulmaan ohi voimattoman maalivahti Sergei Estshenkon.

Venäjällä oli ottelussa omat paikkansa, erityisesti ottelun alussa he tulivat vahvasti päälle. Maalivahti Viljami Sinisalo otti pari tärkeää torjuntaa, ja muut hoiteli Suomen täyden iltapuhteen huhkinut puolustus. Vasen pakki Saku Heiskanen oli useaan otteeseen helteessä Edgar Sevikjanin kanssa.

— Olihan ne nopeita ja taitavia jätkiä, mutta nolla on taulussa ja se on tärkein juttu. Me onnistuimme niin yksilöinä kuin joukkueena täyden sadan prosentin arvoisesti. Hyvä ja saumaton esitys meiltä, Suomen päävalmentaja Erkka V. Lehtola kiitteli.

Ottelu oli kautta linjan erinomaista ja viihdyttävää jalkapalloa. Peli eteni nopeasti molempiin suuntiin ilman poikittaista sahaamista ja peruuttelua. Tämän näki myös Lehtola ja lisäsi, että nähty peli vaatii pelaajilta paljon taitoa ja rohkeutta.

— Me uskalsimme olla kovassa paikassa pelirohkeita, pysyimme pallossa ja olimme energisiä. Valmistautumisemme otteluun oli kaikilta osin onnistunut, siitä kiitos koko tiimille.

Lehtola käänsi katseensa karsintaa edeltäviin matseihin kovia jalkapallomaita vastaan, joista tuli tuloksena monia rökäletappioita. Se kasvatti ryhmää, jonka yhteinen matka kantaa nyt hedelmää.

Venäjä tuskastui yllättävän nopeasti tappioasemassa ja rupesi viljelemään pitkää palloa kohti Sinisaloa. Suomen toinen maali oli itse asiassa lähempänä kuin Venäjän tasoitus.

Neljän joukkueen lohkosta kaksi pääsee jatkokarsintaan. Suomi pelaa viimeisen ottelunsa Kotkassa tiistaina, ja vastassa on Venäjälle ja Islannille hävinnyt Färsaaret. Pistekin siitä ottelusta tietää Suomen karsinnoille jatkoa.