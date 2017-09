Kotkan ortodoksisen seurakunnan kirkkoherrasta on kanneltu kirkollishallitukseen

Kuva: Kimmo Seppälä

Kotkan ortodoksisen seurakunnan hallintoon liittyvät epäselvyydet jatkuvat.

Keskiviikkona pidettiin seurakunnanneuvoston kokous, jossa hyväksyttiin Kotkan seurakunnan tilinpäätös. Tilinpäätös olisi pitänyt hyväksyä toukokuussa. Syytä viivästymiselle ei ole kerrottu julkisuuteen.

Seurakunnan kirkkoherra Alexander Hautamäki on yhä pois töistä. Hänestä ja hänen toimintatavoistaan on tehty kanteluja kirkollishallitukselle. Kirkollishallituksesta kerrotaan, että kantelut on siirretty hiippakunnan piispalle metropoliitta Ambrosiukselle, jolle kantelujen käsittely kuuluu.

Metropoliitta on matkalla, joten Kymen Sanomat ei tavoittanut häntä kommentoimaan asiaa.

Seurakunnan suunnalta on esitetty huolia koskien tiedottamista, seurakunnan taloutta ja rahankäyttöä, huonoa hallintoa sekä kirkon ja hautausmaiden kuntoa. Kymen Sanomien saamien tietojen mukaan kirkkoherra ei ole ollut tavoitettavissa ja seurakunnan asioita on hoidettu leväperäisesti.

Suomen ortodoksisen kirkon vastaava tiedottaja Maria Hattunen kertoo, että Kotkan seurakunnassa on aloitettu seurakunnantarkastus. Hallinnon ja talouden tarkastus on tehty, ja niistä on raportit olemassa, mutta ne eivät ole julkisia ennen varsinaisen tarkastusviikonlopun pitoa.

— Ensin asiat käsitellään luottamushenkilöiden, henkilöstön ja kirkkoherran kanssa, Hattunen sanoo.

Hattusen mukaan metropoliitta Ambrosius ei ole halunnut saattaa tarkastusta loppuun kirkkoherran sijaisen aikana.

— Hän haluaa odottaa, että kirkkoherra tulee vastaamaan asioiden hoidosta itse. Sijainen ei tunne seurakunnan asioita niin hyvin.

Hattunen kertoo, että tämän hetkisen tiedon mukaan Hautamäki palaa töihin lokakuun lopussa.

— Olemme odottaneet tarkastusta kovasti. On monille osapuolille ikävää, että se on viivästynyt. Kirkkoherran poissaolon jatkuessa on Ambrosiuksen mietittävä, voidaanko tarkastusta pitää. Loputtomiin sitä ei voi lykätä.