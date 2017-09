Suomi.fi-palvelun idea on koota kaikki julkiset palvelut yhden osoitteen ja yhden kirjautumisen taakse. Palvelu on uudistunut ja sitä esitellään tänään Kotkassa. Kauppakeskus Pasaatissa kaikilla kiinnostuneilla on mahdollisuus testata palvelua kello 11—19. Paikalla on asiantuntijoita vastaamassa kysymyksiin ja neuvomassa palvelun käytössä.

Suomi.fi:hin kuuluvat esimerkiksi eri rekisterit ja viranomaispalvelut ja sitä kautta voi saada viranomaisviestejä paperipostin sijaan.

Palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai henkilökortilla.

Moni käyttää jo Suomi.fi-palvelua ehkä tietämättään. Suomi.fi-tunnistus on käytössä Kelan palveluissa, kuten Omakannassa. Myös Trafin ja Tullin verkkopalveluihin pääsee yhden kirjautumisen kautta.

Tämän vuoden tammikuussa Suomi.fi-tunnistusta käytettiin yli 4 miljoonaa kertaa. Muut julkishallinnon tunnistuspalvelut ovat jäämässä historiaan, kun kaikki tunnistautuminen siirtyy Suomi.fi:hin.