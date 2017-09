Suomen muusikkojen liitto tutkii: Isot areenat vetävät väkeä, klubikeikat halutaan pelastaa

Kuva: Jussi lopperi

Periaatteessa muusikoilla menee keikkarintamalla mukavasti. Isot areenat ja festivaalit keräävät yleisöä. Sinfoniaorkestereiden kuulijamäärät kasvavat. Pieniä keikkapaikkoja sen sijaan on jo jonkin aikaa jäytänyt yleisökato.

Satavuotisjuhliaan viettävän Suomen muusikkojen liiton Livelaboratorio on vuoden verran pyörittänyt Helsingin keskustassa G Livelab -klubia, jossa tutkitaan miten yleisö saataisiin takaisin perinteisille klubikeikoille.

— Olemme puuttuneet niihin epäkohtiin, jotka arviomme mukaan ovat esteenä siihen, ettei väki lähde mukaan elävän musiikin pienimuotoisempiin tapahtumiin, sanoo Ahti Vänttinen, liiton puheenjohtaja.

Yleisö ei halua odottaa keikan alkamista aamuyön puolelle, joten showtime on siirretty alkavaksi kello 19 tai 20. Tiskille jonottamista on helpotettu kännykkäsovelluksella, jolla voi tilata juomat suoraan pöytään.

— Myös äänenpaineita on pienennetty, mutta äänenlaatua parannettu. Meillä on pilottikokeilussa uudenlaisia äänentoistojärjestelmiä ja niistä saatu palaute on ollut hyvää.

Missä livekeikat pitäisi järjestää?

Livelaboratorio tutkii muun muassa sitä, miten elävää musiikkia tarjoileva paikka saataisiin sijoitettua keskelle kaupunkia niin, etteivät asukkaat häiriintyisi.

Vänttinen lupaa, että tutkimustuloksia ja havaintoja julkaistaan muiden hyödynnettäväksi, kun klubin toiminta on saatu vakiinnutettua.

Suomen muusikkojen liittoa vuodesta 2001 lähtien johtanut Vänttinen valittiin viidennelle toimikaudelle viikko sitten. Samassa yhteydessä liitto otti julkilausuman muodossa kantaa musiikin suoratoiston tulonjakoon ja moraalisiin oikeuksiin.

Julkilausumassa kiinnitetään huomiota musiikin esittäjien suoratoistokuuntelusta saamaan epäoikeudenmukaiseen korvaukseen. Erityisen heikossa asemassa ovat ennen digiaikaa tehtyjen äänitteiden esittäjät.

— Meillä oli Suomessa pilottioikeudenkäynti, joka koski Hurriganes-yhtyeen 70-luvun äänitteiden julkaisemista Spotifyssa. Siinä saatiin markkinaoikeudesta sellainen ratkaisu kuin haettiin ja se oli iso uutinen maailmalla. Levy-yhtiöllä ei ollut oikeutta laittaa musiikkia digipalveluihin vanhojen levytyssopimusten perusteella.