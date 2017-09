Salpalinjan kivet kiipesivät sillalle

Kuva: Kimmo Seppälä

Ensi vuonna valmistuvalla moottoritiellä on paljon mielenkiintoisia yksityiskohtia. Yksi niistä on tällä viikolla valmistunut maisemakaide, johon on ikuistettu Salpalinjan estekiviä. Tarkoituksena on tehdä tunnetuksi maamme kuuluisinta puolustuslinjaa. Teos toimii samalla meluesteenä.

Maisemakaide on Salpapolun ylittävällä Salpalinjan sillalla. Kyseessä on kolme metriä korkea ja 38 metriä leveä, erillisistä polykarbonaattilevyistä koostuva teos. Toteutuksesta vastasi tamperelainen arkkitehtitoimisto Frei Zimmer.

— Levyihin on painettu digitaalisesti kuvia Salpalinjan kivistä. Seinään päätyi esimerkkejä tyypillisistä estekivistä, jotka ovat todella näyttävän näköisiä, taiteilija Tuula Lehtinen Frei Zimmeristä kuvailee.

Kustannukset

20 000 euroa

Ajatus Salpalinjaa esittelevästä maisemakaiteesta syntyi moottoritiehankkeen suunnitteluvaiheessa. Lehtinen oli mukana väyläestetiikkaa suunnittelevassa työryhmässä, joka selvitti alueen kunnilta näkemyksiä siitä, mitä yksityiskohtia halutaan tuoda esille erilaisissa taideteoksissa. Kaakonkulmalla esille nousi Salpalinja, avuksi löytyi Salpalinjan perinneyhdistys.

— Halusimme tuoda tunnetuksi tätä valtavaa rakennelmaa. Teoksen voi nähdä tien lisäksi sillan alta kulkevalta Salpapolulta, yhdistyksen hallituksen jäsen Jukka Lappi kertoo.

Teoksen kokonaiskustannukset ovat noin 20 000 euroa. Yhdistys keräsi siitä noin puolet, lahjoituksia saatiin paikallisilta yrityksiltä ja yhteisöltä. Toisen puolikkaan kustannuksiin osallistuivat ELY-keskus, YIT sekä Virolahden kunta.

Lisäksi yhdistys antoi asiantuntija-apua suunnittelutyön eri vaiheissa.

— Saimme taiteilijoilta luonnoksia, joista annoimme sitten palautetta. Poistimme esimerkiksi kuvia sellaisista kivistä, joita on linjalla vain yksittäisiä kappaleita. Nyt teos kuvaa kokonaisuutta paremmin, Lappi toteaa.

Myös muuta

taidetta

Salpalinjaa kuvaava maisemakaide on ainoa laatuaan Haminan ja Vaalimaan välille valmistuvalla moottoritiellä. Muita meluesteitä on sen sijaan runsain mitoin. Vastaavia läpinäkyviä esteitä on 1,3 kilometrin edestä, lisäksi pientareelle tulee betonista ja maa-aineksesta rakennettuja meluvalleja.

Taidetta löytyy kuitenkin useammasta muusta kohteesta. Lelun risteyssillan siltapilarin kuorirakenteessa on Haminan asemakaavaa kuvaava teos. Virojoen risteyssillalle tulee Iisakin kirkon pylväitä kuvaava näkymä. Samalle alueelle kaavaillaan myös paikallista tuotantoa olevia kivipaaseja. Lisäksi luvassa on siltapilareiden ja kallioleikkausten erityisvalaistusta, YIT:n viestintävastaava Venla Ristola kuvailee.