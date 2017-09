KTP-Basketilla tänään kotiavaus — kenen pelinumero jäädytetään?

Kuva: Antti Kaarto

KTP-Basket pelaa tänään kauden ensimmäisen Korisliigan kotiottelunsa, kun Karhuvuoreen saapuu Kauhajoen Karhu.

Keskiviikon sarja-avauksessa KTP piti Vilpasta tiukoilla. KTP:n hyvästä esityksestä huolimatta Vilpas puristi lopussa ohi ja voitti 75—70.

Karhulle liigaottelu on kauden ensimmäinen. Edellisissä harjoitusotteluissaan se hävisi Vilppaalle 87—112, pelasi Kouvojen kanssa tasan 96—96 ja voitti BC Nokian 102—99.

— KTP on aina vaarallinen kotonaan, ja sinne on tänäkin vuonna rakentunut kovaa raatava joukkue. Meidän tarkkailumme alla on erityisesti helppojen korien tekeminen ja estäminen sekä levypallopelaaminen, Karhun päävalmentaja Jussi Laakso sanoi seuran verkkosivuilla.

KTP:n päävalmentajan Ray AIluksen mukaan joukkue lähtee kehittämään omaa pelaamistaan.

— Kauhajoki on rakennettu nopeaksi ja atleettiseksi joukkueeksi, joten puolustukseen paluu ja ottelun tempon hallitseminen ovat tärkeitä asioita, Ailus sanoi Korisliigan verkkosivuilla.

KTP pääsee otteluun täydellä kokoonpanolla. Nähtäväksi jää, miten vasta Kotkaan saapunut amerikkalaisvahvistus Mandell Thomas on päässyt joukkueen kuvioihin sisälle. Salossa Thomas piipahti kentällä vain 28 sekunnin ajan.

Karhun kokoonpanossa ovat viime vuoden tapaan kotkalaisveljekset Juho ja Joonas Lehtoranta sekä entisistä KTP-Basketin pelaajista myös Bojan Sarcevic ja Samuli Vanttaja.

KTP:n Facebook-sivun mukaan seura jäädyttää perjantaina jälleen yhden tai useamman entisen pelaajansa pelinumeron. Tähän mennessä KTP:n numeroista on pakastettu 12 (Pertti Marttila), 13 (Jarkko Tuomala) ja 14 (Larry Pounds). Lisäksi on ”jäädytetty” Erkki Hiltusen valmentajapaita.

Ottelu alkaa Karhuvuoressa kello 18.30.