Yhteistyötä vai alkutunnustelua? — Kotkaan hyönteiskasvattamoa perustavalla Muurahaiskaupalla ja kasvatusfarmeja tekevällä Pohjolan Hyöteistaloudella on eri käsitykset kumppanuudesta

Kuva: Tommi Nuolioja

Kouvolassa toimivan Pohjolan Hyönteistalouden kehitysjohtaja Santtu Vekkeli sanoo, että yhteistyö Kotkaan hyönteiskasvattamoa tekevän Muurahaiskaupan kanssa on vasta alkutekijöissä. Siksi Vekkelin mukaan ei vielä voida puhua yhteistyöstä, vaan hän luonnehtii, että ollaan tunnusteluvaiheessa.

Kymen Sanomien uutisessa Muurahaiskaupan toimitusjohtaja Tommi Nuolioja kertoi, että Pohjolan Hyönteistalous on Muurahaiskaupan yhteistyökumppani, jolta yhtiö hankkii teknologian ja hyödyntää jakeluverkostoa.

Vekkeli pitää Muurahaiskauppaa potentiaalisesti halukkaina asiakkaina. Vastaavia tunnusteluja Hyönteistaloudelle on tullut noin 25 kappaletta, mutta tänä vuonna uusia farmeja eli rakennusten muokkaamista hyönteiskasvatukseen sopiviksi pystytään tekemään vain pari.

Hän ei osaa vielä sanoa, mitkä ja mihin ne tulevat.

Muurahaiskaupan kanssa ei kuitenkaan ole tehty sopimusta, nimiä ei ole paperissa eikä neuvottelujakaan ole varsinaisesti käyty.

— Myydään, jos rahaa löytyy, kuten muillekin asiakkaille, Vekkeli sanoo.

Hänen mukaansa hyönteiskasvattamon hinta on samaa suuruusluokkaa kuin minkä tahansa tuotantosuunnan muutos maatilalla eli puhutaan pikemminkin sadoista kuin kymmenistä tuhansista euroista. Tyypillisiä asiakkaita ovat sikatilat, jotka ovat lopettamassa tai vaihtamassa tuotantoa.

Nuolioja myöntää, ettei sopimusta vielä ole, mutta hänen mukaansa asiasta on neuvoteltu ja Muurahaiskaupalla on täysi aikomus olla yhteistyössä. Oman tuotannon ensimmäiset kotisirkat on kuitenkin tarkoitus kasvattaa konttikasvattamoissa.

Maa- ja metsätalousministeriö sekä elintarviketurvallisuusvirasto Evira ovat luvanneet lopullisen ohjeen lainmuutoksesta marraskuun puoliväliin mennessä. Lainmuutoksella hyönteisiä voi alkaa kasvattaa Suomessa ihmisravinnoksi.