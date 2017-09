Rasmus Kupari liigamaalin makuun — ”Kehitys on se suurin tavoite”

Oulun Kärpissä tällä kaudella liigadebyyttinsä tehnyt kotkalaishyökkääjä Rasmus Kupari, 17, pääsi torstaina maalin makuun. Kupari iski uransa ensimmäisen pääsarjaosuman, kun Kärpät voitti Oulussa SaiPan 6—1.

Syöttöpisteet Titaanien kasvatin maaliin merkittiin Saku Mäenalaselle ja Miika Koivistolle. Maali syntyi jo ajassa 1.03.

— Se maalitilanne tuli aika nopeasti. Ekassa vaihdossa lähdin hakemaan pakkien väliin jos pääsisin läpi. Mäenalanen pisti siihen syötön ja pääsin sitten puikkelehtimaan pakkien läpi ja nopea veto sinne patjan päälle. Se oli hyvä hyökkäys, Kupari kommentoi osumaansa Kärppien videohaastattelussa.

— Hyvä päästä tekemään maali, on sitä haettukin tässä. Kauden tavoitteena on kehittyä ja päästä pelaamaan mahdollisimman paljon liigan puolella. Kehitys on se suurin tavoite, Kupari sanoi.

SaiPa-otteluun Kupari oli nostettu kakkosketjuun. Edellisessä ottelussa HPK:ta vastaan Kupari pelasi nelosketjussa.

Liigaottelu oli Kuparille kauden viides. Peliaikaa hän on saanut keskimäärin 10.26.