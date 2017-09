Kotkan ja Kouvolan McDonald’s-ravintolat vaihtoivat omistajaa

Kuva: Kimmo Seppälä

Kotkan ja Kouvolan McDonald’s-ravintolat siirtyvät Vesa Särkän omistukseen yrittäjä Arja Palmun siirtyessä eläkkeelle.

Ravintolat vaihtoivat omistajaa 16.9. Ravintoloiden henkilökunta siirtyi vanhoina työntekijöinä uuden omistajan palvelukseen.

Liiketoimintakaupan myötä Särkän omistamien McDonald’s-ravintoloiden määrä nousee neljään. Särkkä omistaa ennestään Lappeenrannan ja Imatran ravintolat.

— Neljä McDonald’s-ravintolaani työllistää yhteensä 150 henkilöä ja muodostaa toimivan McDonald’s-verkoston Kaakkois-Suomeen. Tuntuu hienolta tarjota niin monelle nuorelle työpaikka, joka on myös usealle se ihan ensimmäinen, sanoo Vesa Särkkä tiedotteeessa.

Arja Palmu siirtyy kaupan jälkeen eläkkeelle. Hän ehti toimia 20 vuotta Kotkan ja Kouvolan ravintoloiden menestyksekkäänä yrittäjänä. Uransa aikana hänet valittiin Vuoden McDonald’s-yrittäjäksi peräti kolmesti.

Tällä hetkellä Suomessa on 64 McDonald's-ravintolaa, joista 59 on yksityisen lisenssinhaltijan eli yrittäjän omistuksessa. Yrittäjiä on yhteensä 14.