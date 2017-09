Talvisäilytysalueella isosta veneestä maksetaan enemmän

Kuva: Kimmo Seppälä

Varma talven lähestymisen merkki nähtiin tiistaina Sapokan talvisäilytysalueella, kun kuoppien täyttäminen ja sorakentän tasoittaminen veneiden syyssesonkia varten alkoi. Työ jatkuu tänään. Kotkan kaupungin venepaikoista vastaava Risto Inkeroinen kertoi, että tasoituksen ansiosta traktori ja traileri liikkuvat alueella hyvin, kun veneitä sijoitellaan.

— Sapokan säilytysalue tulee täyteen. Veneiden koko kasvaa jatkuvasti ja ne vievät enemmän tilaa. Se tuo haasteita. Mutta hyvin sovitellen sinne saadaan kaikki veneet. Mitään varattuja paikkoja alueella ei ole, vaan veneet laitetaan paikoilleen tulojärjestyksen mukaan. tavallisesti tosin niin, että pienemmät sijoitetaan laidoille ja isot keskemmälle, sanoi Inkeroinen.

Tiistaihin mennessä Sapokassa oli nostettu toistakymmentä venettä talviteloille.

Talvisäilytysalue on varattu ensisijaisesti niille, joilla on laituripaikka Sapokassa. Kaupunki on vuokrannut alueen Kotkan Moottoriveneseuralle, joka huolehtii laskutuksesta ja kalustollaan veneiden siirrosta. Seuran kaksi järeää traktoria kykenee kuljettamaan suuriakin veneitä.

Sapokan alueen portti avataan aamuseitsemältä ja se sulkeutuu iltakahdeksalta. Näin tapahtuu syksyn nostokaudella, jonka kesto riippuu säistä.

— Ei eletä kalenterin vaan ilmojen mukaan. Sydäntalven ajan portti on kiinni.

Inkeroisen mukaan Sapokan säilytysalue on kaupungin ahtain. Toisaalta se tarjoaa parhaat palvelut: aita ympärillä ja veneenomistajat saavat käyttöönsä sähköt ja vedet.

Veneiden talvisäilytys loppui Hovinsaarella vuonna 2015. Kaupungin omissa hoteissa on edelleen alueet Turvalassa, Mansikkalahdessa, Tiiliruukissa ja Itärannassa. Inkeroisen arvion mukaan ne pysyvätkin kaupungilla. Tosin kyläyhdistysten kanssa on käyty neuvotteluja vuokraamisesta. — Olemme valmiita keskustelemaan, etenkin niissä paikoissa, missä alue on muodoltaan selkeä.

Sapokan uuden puuvenelaiturin kaunottarien omistajat siirtävät veneet mahdollisimman hyviin talvehtimisoloihin, joten taivasalla niitä ei näe.

Haminassa Tervasaarella on talvisäilössä enää purjeveneitä. Moottoriveneiden ainoa sijoituspaikka on Lepikönrannassa. Venepaikoista vastaava vihertyöntekijä Jouko Mäkinen kertoo, viereisestä rekkaparkista voidaan ottaa lisäneliöitä, jos Lepikönrannan perinteinen tila ei riitä. Talvisäilytys ei erikseen maksa, jos veneellä on paikka kaupungin venelaiturissa.