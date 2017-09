Kuljetuskomppanian päällikkö Eerika Vaahtovuon mielestä Puolustusvoimilla ja politiikalla on paljon yhteistä

Kuva: Raimo Eerola

Haminan kuljetuskomppanian päällikkö vaihtui syyskuussa. Keulaan astui vaihtelevaa ja vastuullista tehtävää odottanut Eerika Vaahtovuo, joka on komppanian ensimmäinen naispuolinen päällikkö.

— Kintaissa on hirveästi virtaa. Nyt pääsen toteuttamaan kaikkia niitä asioita, joita olen suunnitellut ja opiskellut. Meillä on täällä hyvä tiimi, muutoshaluista ja sitoutunutta porukkaa, Vaahtovuo kertoo.

Vaikka Vaahtovuo on miehisessä maailmassa vielä jonkinlainen poikkeus, ei Vaahtovuo näe sukupuolessaan mitään kysymystä. Naisia on armeijan vihreissä nähty jo kahdenkymmenen vuoden ajan ja tasa-arvo on Vaahtovuon mukaan jopa pidemmälle vietyä kuin muualla. Esimerkiksi samasta työstä saa sukupuolesta riippumatta saman palkan.

— Tasa-arvokysymykset tuntuvat kiinnostavan aina enemmän siviilejä, Vaahtovuo hymyilee.

Vaahtovuo myöntää, että armeijan uraputkessa eteneminen on tietyllä tapaa oletusarvoista. Enemmän on kuitenkin kiinni ihmisen omista pyrkimyksistä.

Tuoreen komppanianpäällikön oma uratavoite ei ole vielä kirkastunut. Vaihtoehtoja on monia, esimerkiksi ura tutkijana.

— Tutkijaupseerina pääsisin opettamaan opiskelijoita ja tykkään muutenkin seurustella kirjojen kanssa.

Maanpuolustuskorkeakoulun yleisesikuntaupseeritutkinnon pääsykokeisiin Vaahtovuo aikoo hakea ihan vakavissaan, mutta paikan vastaanottaminen on epävarmaa. Kahden vuoden komentajakoulutus tarkoittaa vaativia opintoja ja jatkuvia siirtoja niin Suomessa kuin maailmalla.

— Se vaatisi perheeltä aika paljon joustamista ja mukana reissaamista. Yksin en halua siihen lähteä, eikä kiva ole sekään ajatus, että äiti käy vain kotona pesemässä pyykit ja lähtee taas, Vaahtovuo pohtii.

Virka-ajan ulkopuolella Vaahtovuo istuu Haminan kaupunginvaltuustossa. Vaahtovuo on vihreä vaatteiltaan, mutta poliittisesti sitoutumaton. Hän tunnistaa näkemyksen siitä, etteivät Puolustusvoimien työntekijät perinteisesti ole poliittisesti aktiivisia tai suorastaan välttelevät julkista mielipiteen muodostusta.

Vaahtovuon oma näkemys on päinvastainen: puolustusvoimista saa paljon valmiuksia politiikkaan. Koulussa ja työelämässä opetellaan jatkuvaa asioiden selvittämistä ja ennen kaikkea ratkaisujen tekemistä erilaisten mielipiteiden ja tietojen valossa.

— Päätöksiä on pystyttävä tekemään ja niiden kanssa on pystyttävä elämään. Lisäksi päätöksen on oltava mahdollisimman neutraali. Joku ratkaisu voi olla itselle huono mutta useammalle hyvä. En näe, että politiikka ja Puolustusvoimat ovat kaukana toisistaan. Molemmissa tehdään yhteistä hyvää, Vaahtovuo kertoo.