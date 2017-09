Järven tarinan Yhdysvaltain esitysoikeuksista sopimus

Kuva: Pasi Lensu

Järven tarina -luontodokumentin Yhdysvaltojen levityksestä on tehty sopimus. Järven tarina -luontodokumenttia kuvattiin muun muassa Saimaalla Lappeenrannassa, Vuoksella Imatralla sekä Simpeleellä ja Parikkalassa.

Elokuvan pohjoisamerikkalaisista esityssopimuksista on sopinut yhdysvaltalainen AMC Networksin Sundance Now -palvelu yhdessä Järven tarinan levittäjän LevelK:n kanssa. Sundance Now aikoo lanseerata elokuvan 21. joulukuuta.

Järven tarina -dokumenttielokuva on parhaillaan mukana Yhdysvalloissa Jackson Hole Wildlife -elokuvafestivaaleilla, jossa se on yltänyt finaaliin. Voittajat julkistetaan torstaina.

Marko Röhrin ohjaaman ja Teemu Liakan kuvaama Järven tarina on jatkoa Metsän tarinalle. Järven tarina on Suomen kaikkien aikojen katsotuin kotimainen dokumenttielokuva. Elokuvan on tuottanut MRP Matila Röhr Productions. Elokuvan tekemistä ovat tukeneet Suomen elokuvasäätiö, Yle ja Creative Europe.

Järven tarina on myyty yli 30:een maahan, kuten Kiinaan, Sveitsiin, Luxemburgiin, Itävaltaan ja Unkariin. Suomessa elokuvaa levittää Nordisk Film.

Järven tarina- ja Metsän tarina -elokuvien musiikkia esitetään Espoossa Metro Areenalla lauantaina 11. marraskuuta, jolloin Vantaan Viihdeorkesterin solistina laulaa Johanna Kurkela.