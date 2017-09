Kuva: Raimo Eerola

Kotkan—Kymin seurakunnan vapaaehtoiskoordinaattori Riikka Klaavu-Pihlajanmaan mukaan on yleinen harhaluulo, että vapaaehtoiset korvaisivat jollakin tavalla viranhaltijoita.

— Vapaaehtoistyöntekijät vastaavat eri kysymykseen. Mielestäni seurakunnan johdossa ymmärretään tämä, Klaavu-Pihlajanmaa kertoo.

Koordinaattori tarkoittaa sitä, että vapaaehtoistyön kautta jokainen voi tuoda omat taitonsa ja osaamisensa yhteiseen käyttöön. Teologisessa retoriikassa: jokainen on osa Kristuksen ruumista.

— Vapaaehtoiset auttavat arkiruokailussa tai vievät vanhuksia ulos. Työ on aivan toisenlaista kuin viranhaltijoilla.

Klaavu-Pihlajanmaa ei näe, että seurakunnan sopeutustarpeet lisäisivät vapaaehtoisten tarvetta. Painetta tulee pikemminkin siitä, että vapaaehtoiset ovat seurakunnan elävyyden kannalta tärkeitä.

— Jos halutaan, että seurakunnassa on vielä kymmenen vuoden jälkeen jäseniä, täytyy jokaisella olla mahdollisuus osallistua.

Kotkan—Kymin seurakunnassa vapaaehtoisia on noin 350. Aktiivisuustasot vaihtelevat. Rekrytoinnissa tärkein kanava on vapaaehtoistyö.fi-verkkosivu sekä erilaiset sosiaalisen median kanavat. Koordinaattorin tärkein tehtävä on löytää jokaiselle sopivaa työtä.

Klaavu-Pihlajanmaa näkee sukupolvien välisen eron erityisesti sitoutumisessa. Vanhemmille sopii pitkäaikainen sitoutuminen esimerkiksi kotikäynteihin, kun nuorempia houkuttavat lyhytaikaiset kampanjat.

— Tiesin heti, että Ikäinstituutin Vie vanhus ulos -kampanjaan on helppo saada ihmisiä. Se on sopivan mittainen ja siinä tehdään yhdessä.

— Kun tapaan vapaaehtoisia ja juttelen heidän kanssaan, jokaisella tärkein motiivi on halu tehdä jotain hyvää toiselle. Vapaaehtoistyöstä saa tutkitusti hyvän mielen. Se on se suurin ilo.