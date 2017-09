Lehtolan 17-vuotiaat pelaavat EM-alkukarsintaa Kotkassa — ”Kotimaan pelien laatu on ongelma”

Kuva: Jukka Lehtoranta

Suomen 17-vuotiaiden jalkapallomaajoukkue pelasi vajaa kuukausi sitten Itävallassa kolme maaottelua. Isäntämaa löylytti sinivalkoisia 4—0 ja Sveitsi 6—0. Tshekkiä vastaan Suomi venyi sentään 1—1-tasapeliin.

Suomen valmentaja Erkka V. Lehtola myöntää, että Itävallan turnaus sujui surkeasti, mutta purkaa silti tilannetta mieluummin huumorilla kuin huutamalla.

— Erkka Westerlund on sanonut, että urheilussa vaikeat ja haastavat tilanteet ovat parhaita kehittymisen paikkoja. Jos kaimani on oikeassa, tämä joukkue on kehittynyt ihan helvetisti, Lehtola sanoi maanantai-iltana Arto Tolsa -areenalla.

Suomen 17-vuotiaat pelaavat EM-alkukarsintaturnauksen tällä ja ensi viikolla Kotkassa ja Myllykoskella. Suomi kohtaa keskiviikona Kotkassa Islannin, lauantaina Myllykoskella Venäjän ja ensi tiistaina Arto Tolsa -areenalla Färsaaret.

— Itävallan turnaus oli pettymys, iso sellainen. Siitä olin kuitenkin ylpeä, että jätkät ymmärsivät Sveitsi-pelin jälkeen, että tämä oli rimanalitus, ja kasvoivat selvästi jo Tshekkiä vastaan. Toivon, että sama suuntaus jatkuu täällä, Lehtola sanoo.

EM-alkukarsinnassa pelataan 13:ssa neljän joukkueen lohkossa. Kaksi parasta kustakin sekä neljä parasta lohkokolmosta jatkavat ensi keväänä pelattavaan jatkokarsintaan.

— Venäjä on täällä tietysti suosikki. Islanti ja Färsaaret ovat meille tuttuja kesän PM-turnauksesta ja ne meidän pitäisi hoitaa, Lehtola sanoo.

Suomi voitti PM-turnauksessa Färsaaret 2—1 ja Islannin rangaistuspotkukilpailussa 4—3. Kymenlaakson karsintapeleissä lähtökohta lienee se, että avausottelu Islantia vastaan ratkaisee jo aika paljon. Färsaaret on pakko voittaa, ja Venäjältä otetaan se mitä on otettavissa.

— Lasken sen PM-ottelun Islantia vastaan tasapeliksi. Me pidimme paljon palloa, mutta Islanti tuli hyvin vastahyökkäyksiin, Lehtola sanoo.

— Heidän pelaamisessaan on paljon samaa kuin Islannin miehilläkin — sitkeää, periksiantamatonta ja vaarallisia erikoistilanteita. Niiden kanssa pitää olla varovainen.

Lehtola, 45, on monille parhaiten tuttu Ylen jalkapallolähetysten kommentaattorina, mutta hän on myös kokenut valmentaja ja tuntee nykyiset nuoret ikäluokat erinomaisesti. Suomifutiksen tulevaisuuden näköalapaikalla 15- ja 17-vuotiaiden maajoukkuevalmentajana hän on toiminut viime vuodenvaihteesta.

17-vuotiaat ovat voittaneet Lehtolan aikana 15 ottelustaan kolme. Tasapelejä on neljä ja tappioita kahdeksan. Valmentaja kehottaa katsomaan tulosten taakse, mutta myöntää ettei se ole aina helppoa.

— Tärkeintä on kehittää pelaajia, mutta ei uskottavuutemme kestä 0—6-tuloksia.

— Fakta on, että maailmalla jalkapalloilun taso menee lujaa eteenpäin. Suomessakin moni asia on paljon paremmin kuin 10—20 vuotta sitten, mutta silti emme ole yhtään lähempänä kärkeä.

Lehtolan mielestä kansainvälinen taso tulee nuorille suomalaispelaajille usein shokkina. Hän toivoo, että yhä useammat suomalaiset pääsisivät ja lähtisivät jo nuorina ulkomaisiin seuroihin.

— Ongelmana on kotimaan pelien laatu. Se antaa parhaille aika niukasti haasteita. Hollannissa, Belgiassa ja Saksassa kun piirtää harpilla 100 kilometrin säteen, ympyrästä löytyy monta kovaa akatemiaa, joita vastaan pelata. Sellaisten pelien jälkeen maaottelujen taso ei tunnu enää niin ihmeelliseltä.

17-vuotiaiden maajoukkueesta ulkomailla pelaa seitsemän poikaa, muun muassa Teemu Tainion poika Maximus Tainio Tottenhamissa ja entisen maajoukkuejääkiekkoilijan Rauli Raitasen poika Patrik Raitanen Liverpoolissa. Raitasen valmentajana toimii viime vuonna pelaajauransa lopettanut seuraikoni Steven Gerrard.

— Vaativa valmentaja se on. Tempo on kovaa, Raitanen sanoo.

Lehtola uskoo, että lisää maajoukkueen poikia on pian lähdössä ulkomaille.

— Toivottavasti ensi kesänä luku on jo yli kymmenen.