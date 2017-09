Joni Kanervan kolarissa oli ainekset tragediaan — katso kuvat sairaalasta

Kuva: Merja Kanerva

Norjan Bergenissä perjantaina loukkaantunut kotkalaispyöräilijä Joni Kanerva pystyy jo itse kertomaan onnettomuudestaan. Kanerva loukkaantui vakavasti 23-vuotiaiden maantieajon MM-kilpailussa, kun toista autoa väistänyt argentiinalainen huoltoauto kiilasi hänet nurin. Hetken aikaan Kanerva oli jopa hengenvaarassa.

— Tulin aika kovaa mäkeä alas ja vilkaisin ehkä sekunnin ajaksi omiin jalkoihin. Kun nostin katseen taas ylös, huoltoauto oli edessä.

— Löin jarrut pohjaan. Sen jälkeen on pimeää, Kanerva kertoo puhelimitse Haukelandin yliopistollisesta sairaalasta.

Siellä hän viettää vielä ainakin muutamia päiviä.

— Juuri äsken tuli tieto, että ilmeisesti huomenna on leikkaus. Sillä pistetään solisluuta kasaan. Sen jälkeen poispääsy riippuu niskasta.

Kanerva suistui huoltoauton kiilaamana nurin yli 60 kilometrin tuntinopeudessa ja paiskautui päin kadun reunassa ollutta metalliaitaa. Rajussa törmäyksessä oli tragedian ainekset, sillä Kanervan hengitys pysähtyi ja paikalle ensimmäisenä tulleen lääkärin piti antaa nuorelle kotkalaiselle tekohengitystä.

— Sairaalassa ajattelin ensiksi, että ihan normaali kolari, mutta se on sitten osoittautunut vähän pahemmaksi, Kanerva sanoi.

Katso videopätkä hurjasta kaatumisesta tästä.

”Vähän pahemmaksi” se tosiaan osoittautui. Kanerva sai kovan aivotärähdyksen, häneltä katkesi solisluu, neljä kylkiluuta murtui, pernassa on repeämä, kehossa syviä viiltoja ja pahoin repeytynyt vasen korva piti ommella uudelleen kasaan.

— Korvan ommellut lääkäri sanoi, että oli aika painajaismainen homma parsia se kasaan. Korva oli melkein kahtia poikki, ja aika monta tikkiä siihen tarvittiin.

22-vuotias Kanerva on entinen kilpahiihtäjä, joka vaihtoi pyöräilyyn vasta muutama vuosi sitten. Hän aikoo jatkaa lupaavasti alkanutta pyöräilyuraansa heti kun vammoiltaan kykenee. Pisimpään menee niskavamman kanssa, sillä uusintakuvauksissa selvisi, että Kanervan kaularangan C1-nikama on murtunut. Niskatukea on pidettävä seuraavat kahdeksan viikkoa.

— Ei siitäkään pitäisi mitään pysyvää jäädä. Se on lääkärien mukaan stabiili murtuma eikä vaadi leikkausta, Kanerva sanoi.

Hän on kokemansa jälkeen lähes käsittämättömän positiivisella mielellä.

— Olin tavallaan ihan onnekas. Vammat ovat suht’ vakavia, mutta on niitä paljon vakavampiakin.

Kanervaan törmänneen huoltoauton kuljettaja ei ole ollut missään yhteydessä potilaaseen. Sitä kotkalaispyöräilijä vähän ihmettelee.

— Kukaan ei ole tullut pyytelemään anteeksi tai pahoittelemaan. Poliisi tietää kyllä kuka sitä ajoi, ja siitä on kuulemma tulossa kovat syytteet sekä poliisilta että kansainväliseltä pyöräilyliitolta.