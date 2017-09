Suurlipulle valitaan pian paikka Haminassa

Maailman suurimman Suomen lipun sijoituspaikka Haminassa ratkaistaan pian. Tarkastelussa on ollut neljä vaihtoehtoa, johon ainakin 50 metriä korkea salko voitaisiin suurlippua varten pystyttää. Vaihtoehtoina on pohdittu Sibeliuskadun kenttää, Rampsinkaria, Tervasaarta ja Ahtaajapatsaan puistoaluetta Hietakylässä.

Haminan kaupunkikehitysjohtaja Matti Filpun mukaan tällä hetkellä vahvimmilla on Sibeliuskadun kenttä, joka toimii nykyisin puolustusvoimien ajoharjoitteluratana. Filpun mukaan suurlippu pääsisi kyseisellä kentällä parhaiten oikeuksiinsa.

— Se on mielestäni ylivoimaisesti näistä esillä olleista paras vaihtoehto. Lännestä tultaessa Tervasaaren sillalta on suora linja kohti lippua eli se näkyy hienosti jo kaukaa. Se ei myöskään siinä isossa maisemassa tule töksähtäen eteen, vaan on tyylikkäästi tiiviin kaupunkirakenteen reunalla. Lisäksi Tervasaaren rakentuessa raitteineen, lipulle tulee sieltä kulkuväylä, Filppu perustelee omaa suosikkiaan suurlipun paikaksi.

Ajoharjoitteluvaihtaa paikkaa

Sibeliuskadun kentän omistaa Senaatti-kiinteistöt, jonka kanssa neuvottelut maanvaihdosta ovat pitkällä. Puolustusvoimille on katsottuna uusi ajoharjoittelualue Lelusta, josta kaupunki luovuttaa tarvittavan maa-alueen.

— Meillä on Senaatti-kiinteistöjen kanssa jo kättä päälle -sopimus olemassa siitä, että ajoharjoittelurata siirtyy Leluun. Myös Maasotakoulu hyväksyy siirron. Asia tulee lähiaikoina käsittelyyn.

Puolustusvoimia ei Filpun mukaan kuitenkaan ajeta pois Suomen itsenäisyyden 100-vuotistaivalta kunnioittavan suurlipun tieltä, vaan ajoharjoitteluradan muuttoa on valmisteltu pitkään.

— Ei puolustusvoimia lipun takia häädetä. Ajoharjoittelun siirto on ollut vireillä jo kauan ennen suurlippuhanketta. Rata ei pidemmän päälle olisi muutenkaan voinut jäädä Sibeliuskadulle ja Lelussa on harjoitteluun parempi paikka.

Lippuryhmä esteenä

Kolme muuta suurlipun sijoitusvaihtoehtoa eivät saa Filppua innostumaan.

Rampsinkari Tervasaarella on hänen mukaansa liian ahdas massiiviset perustukset vaativalle lipputangolle. Osaksi samalla perusteella Filppu sulkisi pois Tervasaaren.

— Sijoituspaikaksi on ajateltu vanhaa asfalttikenttää. Siinä on sama kuin Rampsinkarissa eli perustukset vievät niin ison alan, ettei suurlippua ole mielestäni sinne järkevää sijoittaa. Kaavassa on lisäksi varattu paikka kylpylä-hotellille ihan siihen lähelle.

Ahtaajapatsaan puistoalue Yrjösenpohjassa voisi Filpun mukaan tulla kysymykseen, mikäli sinne suunniteltu Haminan Lippumaailmaan liittyvä lippuryhmä sijoitetaan muualle.

— Yrjösenpohjaan kaavailtu lippuryhmä sotisi hieman suurlippua vastaan. Lippuryhmän voi tietysti pystyttää muualle, jolloin Yrjösenpohja voi olla yksi vaihtoehto.

Suurlipun sijoituspaikkapäätöksen tekee Filpun mukaan viime kädessä kaupunginhallitus.