Pulkkanen nousi maailmanlistalla kuin raketti — ohitti jo Mikko Ilosenkin

Kuva: Kalle Samooja

Kymen Golfin Tapio Pulkkanen singahti golfin maailmanlistalla rajusti ylöspäin sunnuntaisen Kazakhstan Open -voittonsa jälkeen. Pulkkanen nousi 158 sijaa listan 224:nneksi ja ohitti samalla muunmuassa Suomen pitkäaikaisen ykköspelaajan Mikko Ilosen.

KG:n mies on nyt listalla toiseksi paras suomalainen. Edellä on vain Mikko Korhonen (210.). Ilosen ranking on nyt 261.

Maailmanlistan kärjessä jatkaa Yhdysvaltojen Dustin Johnson. Toisena on hänen maanmiehensä Jordan Spieth ja kolmantena Japanin Hideki Matsuyama.

Paras eurooppalainen on vasta 22-vuotias Espanjan Jon Rahm. Hän on listan viitonen.

Pulkkasen nousu rankingissa on ollut rakettimaista. Viime vuodenvaihteessa hän oli listan sijalla 1039 edellään mm. kymmenen suomalaista. Nyt Pulkkanen johtaa Euroopan haastajakiertueen rahalistaa 144 000 euron ansioillaan ja on jo varmistanut nousunsa Euroopan ykköskiertueelle ensi kaudeksi.