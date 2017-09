Katso Kolahtaako?-elokuvaviikon järjestäjien omat elokuvasuosikit!

Kotkassa sunnuntaina Elokuvamusiikin messulla käynnistyvän Kolahtaako? -elokuvaviikon aikana nähdään 15 elokuvaa, joita yhdistävä teema on vastuu. 16. elokuva, Aku Louhimiehen uusi Tuntematon sotilas nähdään erikoisnäytöksessä joulukuussa.

Elokuvaviikon järjestävät Kotka-Kymin seurakuntayhtymä ja Kotkan kaupungin kulttuuri- ja tapahtumapalvelut yhteistyössä Kotkan Leffat Oy:n kanssa.

Järjestäjien edustajat kertovat omat suosikkinsa viikon aikana nähtävistä elokuvista:

Kappalainen Marjo Kiljunen, Kotka-Kymin seurakunta

— Oma suosikkini on Martin Scorsesen ohjaama elokuva Silence. Se on uskonnollisen trilogian viimeinen osa ja se on kuvattu todella hienosti. Elokuva kertoo kahdesta 1600-luvulla eläneestä jesuiittapapista, jotka kohtaavat väkivaltaa ja vainoa matkatessaan Japaiin löytääkseen oppi-isänsä ja levittääkseen kristinuskon sanomaa. Odotan mykistävää elokuvakokemusta.

Yrittäjä Päppä Silvo, Mainos Woodoo

— Minun kohteeni on Yösyöttö, koska elokuvateatterin yrittäjä Tero Lindqvist lupasi minulle, että sitä katsoessa saa nauraa!

Se on tervetullutta vastapainoa juuri näkemälleni Ikitielle, joka oli koskettava, mutta rankka tarina.

Kappalainen Jukka Lopperi, Kotka-Kymin seurakunta

— Minä haluan nähdä Ikitien. Sen tarina liippaa monen kotkalaisenkin perheen elämää. Se on myös historiallinen dokumentti.

Nuorisotyönohjaaja Heidi Nykvist, Kotka-Kymin seurakunta

— Minun suosikkini on Mel Gibsonin ohjaama Aseeton sotilas. Sitä kommentoimaan tulee sotilaspastori Sanna Timonen ja haluan kuulla, mitä hän sanoo elokuvasta.

Kulttuurijohtaja Antti Karjalainen, Kotkan kaupungin kulttuuri- ja tapahtumapalvelut

— Minun täytyy valita elokuva Kaiken se kestää. Elokuvan sanoma on tärkeä. Miten lapset katsovat aikuisten maailmaa. Mikä on aikuisten vastuu lapsista, jotka he ovat saattaneet maailmaan? Samalla se on elokuva, joka sijoittuu 1970-luvulle, jolloin itse olin lapsi.

Yrittäjä Tero Lindqvist, Kotkan-Leffat Oy

— Minun on pakko valita kaksi elokuvaa — Ikitie ja Yösyöttö. Ne ovat kaksi niin erilaista ja hyvää elokuvaa. Ikitie ei ole saanut turhaan tähtiä kritiikeissä.

Puheenjohtaja Matti Jylhä-Vuorio, Kolahtaako?-elokuvaviikko

— Minä valitsen koko kokonaisuuden. En minä voi sanoa kuka näistä lapsista on rakkain!