Hyvä nimi kertoo artistin tai bändin musiikista — Pyhimys pitää rap-nimeään vähän nolona

Kuva: Kira Hagström

Hyvä nimi on tärkeä esiintyjälle. Se on brändi, jonka päälle legendat alkavat kertyä.

Näin sanoo tuotantopäällikkö Mikko Kuoppala Universal Musicin alaisesta Johanna Kustannuksesta.

— Jos aloittelevalla yhtyeellä on omaperäinen nimi, sen on helpompi nousta yleiseen tietoisuuteen. Nimi kantaa kuitenkin vain ensimmäiseen kuunteluun saakka. Musiikki ratkaisee. Moni bändi on menestynyt huonollakin nimellä.

Pyhimys-räppärinä tunnetun Kuoppalan mielestä onnistunut nimi erottuu muista ja kuvaa jollain lailla artistin tai bändin musiikkia. Erikoisuudentavoittelussa ei tarvitse silti mennä äärimmäisyyksiin. Nimi ei saa kuulostaa liian vaikealta.

— Kävin kerran Suomen Karvapääkuninkaat 1968 -yhtyeen keikalla ja mietin, onko erottuminen turhankin tarkoituksenmukaista.

Isot kirjaimet ovat muotia

Bändien ja artistien nimissä on trendejä. Kuoppalan mukaan jossain vaiheessa nimiin ympättiin hanakasti x-kirjaimia. Tällä hetkellä muotia on kirjoittaa kaikki kirjaimet isolla, kuten SANNI ja ALMA. Stig teki ilmiöstä viime vuonna parodian muuttamalla nimensä suurieleisesti STIGiksi.

— Isot kirjaimet eivät enää toimi erottautumiskeinona, Kuoppala huomauttaa.

Etunimellään tai etunimillään esiintyvien naisartistien lista on pitkä: Sanni, Janna, Juulia, Tuuli, Vilma Alina, Ellinoora, Vesta ja niin edelleen.

Sony Music Finlandin tuotantojohtajan Gabi Hakasen mukaan oma nimi on usein hyvä ja luonteva valinta, koska se jättää mahdollisuuksia esitettävälle musiikille ja sen tyylilajille.

— Oma nimi ei sisällä muita mielikuvia kuin sen, mitä olet. Tarina on heti tosi, ja siksi siihen on helppo suhtautua.

Taiteilijanimi kannattaa joskus

Liian tavanomainen nimi voi olla haitta aloittelevalle artistille, varsinkin, jos se sekoittuu muihin nimiin. Räppäri Kuoppala ei tekisi musiikkia omalla nimellään, koska se on tavallisuuden lisäksi turhan ”tango”.

— Jos luokseni tulisi aloitteleva artisti, joka sanoo räppäävänsä omalla nimellään esimerkiksi Jari Sillanpäänä, sanoisin, että laitetaanko nimeen edes dollarinkuva.

Kuoppala pitää onnistuneena taiteilijanimenä muun muassa Lauri Tähkää — tosin hänen mielestään artistin oikea nimi Jarkko Suokin toimisi.

— Taiteilijanimellä on joskus helpompi kertoa musiikkityylistä seikkaperäisemmin. Miltä kuulostaisi Jukka-Pekka Välimaan Paska kaupunki verrattuna Kauko Röyhkän Paskaan kaupunkiin. Tai Ilkka Sysimetsän Tsingis Khan vastaan Frederikin Tsingis Khan, Hakanen heittää.

Hevibändi saa uhitella

Hakasen mielestä etenkin moni hevibändi on onnistunut keksimään nimen, joka kertoo yhtyeen musiikkityylistä ennen kuin on kuullut musiikista nuottiakaan.

— Tällaisia ovat muun muassa Black Sabbath, Iron Maiden ja Rammstein.

Hän sanoo, että hyvässä rockbändin nimessä on mukana sopivasti uhittelua ja seksikkyyttä, kuten Guns N' Rosesissa, Sex Pistolsissa ja Hanoi Rocksissa. Pop-rockin puolella hän pitää tehokkaina lyhyitä nimiä, kuten Wham, The Beatles, Queen ja U2.

Kuoppalan mukaan Apulanta ei kuulosta äkkiä ajateltuna hyvältä nimeltä, mutta yhtye on kasvanut isommaksi kuin sanan merkitys. Johanna Kustannuksen bändeistä hän pitää muun muassa Gasellit-rapyhtyeen nimestä.

— Gasellit voisi olla naisten koripallojoukkue. Nimessä on kuitenkin jotain kivaa, positiivista ja helposti lähestyttävää.

Nimen keksiminen on joskus pitkä prosessi

Levy-yhtiöissä uuden artistin tai bändin nimeä pohditaan usein pitkään, jos sitä ei ole ennalta olemassa. Kuoppalan mukaan erään yhtyeen nimen keksimisessä käytettiin apuna jopa tunnustettuja suomalaisia kirjailijoita. Hän ei kuitenkaan halua paljastaa kyseistä kokoonpanoa.

— Se oli yllättävänkin diippi prosessi. Itse uskon siihen, että parhaat asiat syntyvät intuitiolla. Jos niitä rupeaa miettimään liikaa, päätyy harvoin mihinkään luovaan.

Kuoppalan mukaan levy-yhtiö ei kuitenkaan sanele nimeä, vaan auttaa tarvittaessa sen kehittelyssä.

Pyhimys tuli tv-sarjasta

Mikko Kuoppala häpeää yhä joissain yhteyksissä rap-nimeään Pyhimys. Hänen mukaansa monitasoinen, messiaaninen nimi suorastaan huutaa, että ”kuunnelkaa, mitä minä puhun”.

— En ole ihmisenä lainkaan sellainen. Toisaalta nimi on toiminut minulle eduksi. Profiilini on kasvanut sellaiseksi, että minun ei tarvitse hakea huomiota.

Hän keksi Pyhimyksen samannimisestä tv-sarjasta. Alun perin hän tosin räppäsi englanniksi nimellä Saint.

Kritiikki ei tartu Tefloniin

Kuoppala kuuluu vuonna 2006 perustettuun Teflon Brothersiin. Kaverukset olivat keksineet kyseisen nimen jo ennen kokoonpanon syntymistä.

— Ajattelimme, että Teflon Brothers olisi hyvä nimi bändille. Kun yhtyeelle sitten tarvittiin nimi, kaivoimme sen esiin. Nimi vaikutti siihen, millainen bändi meistä tuli.

Kuoppalan mukaan Teflonilla viitataan siihen, että mikään kritiikki ei tartu yhtyeeseen, vaan ainoastaan lisää bensaa liekkeihin. Brothers-sanalla räppärit haluavat korostaa pitkää yhteistä historiaansa.

— Olemme kotoisin samasta lähiöstä ja tehneet tätä juttua jo ennen menestystä.

Joku Paikallinen Bändi aiheuttaa hämminkiä

Joku Paikallinen Bändi -yhtyeen nimi on aiheuttanut sekaannusta ehkä enemmän kuin minkään muun bändin nimi Suomessa. Rumpali Tuomas Hillervon mukaan kokoonpanoa kummastellaan keikoilla edelleen, vaikka yhtye on ollut kasassa jo vuodesta 1998.

— Jotkut ovat jopa olleet närkästyneitä baarille, että eikö se arvosta esiintyjää yhtään, kun ei laita sen nimeä mainoksiin.

Nimen keksi entinen laulaja ja perustaja Heikki Vieresjoki, joka teki tuolloin portsarin hommia kemiläisessä ravintolassa. Asiakkaat kyselivät usein ovella, mikä bändi tänään esiintyy.

— Hän ei muistanut ikinä nimeä, vaan vastasi, että joku paikallinen bändi, Hillervo kertoo.

Hillervon mielestä nimi oli hyvä valinta, koska coverbiisejä soittavalle bilebändille on eduksi erottua joukosta.

— Nimestä on ollut meille vain hyötyä, koska se on niin tunnistettava.