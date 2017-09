Esko Almgren arvioi kaupunginjohtajia: Johtajan visio tulevaisuudesta on vahvuus, kaikilla ei sitä välttämättä ole

Kuva: Kimmo Seppälä

Kun Kustaa Rudolf Lindgren asteli Kotkan keskustassa, hänestä välittyi nuorelle Esko Almgrenille herrasmiesmäinen olemus.

— Mutta kaupungin seuraava kaupunginjohtaja Martti Viitanen oli jo virassa, kun itse aloitin valtuustotyöskentelyn 1965. Viitanen oli mielestäni korkeamman luokan hallintomies, ei siis yllätys, että hän oli myöhemmin Rafael Paasion hallituksissa ministerinä ja Vaasan läänin maaherrana, Almgren muistelee.

Tuohon aikaan kaupunginjohtaja oli myös kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Viitasen aikana kaupunginhallituksessa istuivat sellaisen legendaarisen voimakkaat poliitikot kuin porvarillisen ryhmän Pentti Hinttula, demareitten Alli Lahtinen ja kommunistien Taisto Sinisalo.

— Sillä joukolla ja Viitasen vetämänä Kotkaan saatiin uusi asemakaava yksimielisesti hyväksyttynä. Sama kaava, jonka mahdollistamana myöhemmin purettiin, Almgren muistelee.



Kotkan kaikki kaupunginjohtajat ovat olleet sosiaalidemokraatteja. Niin myös Veikko Kokkola, joka istui valitsemisensa aikoihin eduskunnassa ja hänen toimivaltainen sijaisensa oli hetken tuolloin jo eläkkeellä oleva maaherra Artturi Ranta.

— Rannan lyhyen vaikuttamisen aikana Kotkaan saatiin ensin kesäkorkeakoulu ja muutaman vuoden kokeilun jälkeen Kouvolan kanssa yhteinen kesäyliopisto. Tuon jakson muistan tarkasti siitä, että olin tuolloin tovin kesäkorkeakoulun sihteeri eli kokosin toiminnan runkoa.

— Kokkola puolestaan oli hyvin verkostoitunut kaupunginjohtaja, ja hän oli yksi niistä toimijoista, joiden ansioksi voidaan lukea, että keskussairaala rakennettiin Kotkaan. Eihän kukaan yksin pystynyt hoitamaan tuollaisia neuvotteluja haluamaansa päätökseen, mutta Kokkolan vahvat sosiaaliset taidot olivat asiassa eduksi.



Kaupunginjohtaja Tauno Pulkissa Esko Almgren ihaili miehen lakiosaamista.

— Hän oli lakitieteen lisensiaatti, muistuttaa Almgren.

Kunnallislain, nykyisen kuntalain, muutos 1975 riisui kaupunginjohtajan vallasta kuitenkin merkittävän siivun. Kunnanhallituksen puheenjohtaja oli jatkossa puolueiden neuvottelema luottamushenkilö, ei kaupunginjohtaja.

— Tauno Pulkki oli ensimmäinen kaupunginjohtajista, joka kohtasi tämän muutoksen.

Pulkin sairastuminen päätti hän uransa ja tehtävään siirtyi Karhulan kauppalaa aikoinaan johtanut Kotkan apulaiskaupunginjohtaja Pauli Sutela.



Risto Parjanteen etenemistä kaupunginjohtajaksi Almgren kuvaa suoralla raiteella kulkevaksi junaksi.

— Koulutussuunnittelija kasvatti itsensä sisään kaupungin organisaatioon siten, ettei siitä jäänyt mitään pahaa sanottavaa. Parjanne valittiin Oulun kaupunginjohtajan tehtäviin, ja sitä ennen eduskunnassa oululaiset kollegani kysyivät, millainen mies tämä Parjanne on.

Hannu Tapiolan valinta tehtävään oli Esko Almgrenin mukaan poliittisesti helppo. Hän oli ollut yhtä aikaa eduskunnassa Almgrenin kanssa.

Henry Lindelöfin valinnasta Almgren muistuttaa, että valinta tehtiin muutamaa ääntä lukuun ottamatta yksimielisesti.

— Katson, että Lindelöfin ajan merkittävimmäksi työksi jää Kantasatama-hanke. Aikataulu ei mennyt niin kuin hän itse olisi halunnut, mutta vuosien työ on saatettu tähän pisteeseen. Alueen varastoja puretaan.

Almgren nostaa esille, että nyt ”helppojen” tiedonvälityskanavien aikana Henry Lindelöf on saanut osakseen kohtuuttoman määrän moitteita ja suoranaista lokaa.

— Kaikissa meissä on huonot puolemme, mutta johtajan visio tulevaisuudesta on vahvuus, jota kaikilla välttämättä ei ole.



Esko Almgren on 85-vuotias opetusneuvos ja eläköitynyt poliitikko.