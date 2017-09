Suurlipun joukkorahoitus ei vedä

Kuva: Tuntematon

Vähintään Suomen korkeimman lippusalon Haminaan hankkimista varten käynnistetty joukkorahoituskampanja ei ole sujunut odotetusti. Kolmen viikon kuluttua päättyväksi alunperin ilmoitetulla kampanjalla oli viime viikon loppuun mennessä saatu kasaan reilut 7 000 euroa. Tavoitteeksi Mesenaatti.me yhteisörahoituspalvelun kanssa järjestettävässä kampanjassa on asetettu 125 000 euroa.

Haminan Lippumaailman toiminnajohtaja Kimmo Kiljusen mukaan kampanja-aikaa tullaan jatkamaan.

— Sikäli tämä on pettymys, että emme ole saaneet viestiä oikein kulkemaan ihmisille mahdollisuudesta osallistua tähän. Me tulemme todennäköisesti pidentämään joukkorahoituskampanjaa kuukaudella. Tiedän myös, että mukaan on lupautunut yrityksiä, jotka ovat sitoutuneet laittamaan siihen tuhansia euroja, Kiljunen toteaa.

Kuukauden lisäaika kampanjalle merkitsisi sen päättymistä marraskuun puolessa välissä.

Kiljusen mukaan joukkorahoituksen odotettua heikompi tuotto ei uhkaa millään tavoin maailman suurimman Suomen lipun hankintaa. Hankkeen tukipilarina olevat suurvallat ovat lähteneet mukaan hyvin. Ideana on, että suurlippu on ulkovaltojen lahja 100-vuotiaalle Suomelle.

— Siinä mielessä hanke on myötätuulessa, että meillä on tässä vaiheessa 25 valtiota, jotka ovat antaneet tai ovat antamassa Suomelle tämän lahjan eli keräys kyllä onnistuu. Kansalaiset kuitenkin ratkaisevat kuinka korkealle lippusalko kohoaa.

Riihimäellä sijaitseva Suomen korkein salko kohoaa 40 metriin. Kiljusen mukaan kokonaiskeräyksellä Riihimäki on jo lyöty ja seuraava askel on 50 metriä korkea salko, jonka kustannus on noin 100 000 euroa.

— Nyt kannattaa kansalaisten lähteä mukaan tähän. Jos esimerkiksi jokainen haminalainen laittaisi 10 euroa, saataisiin sillä kokoon 200 000 euroa. Kymmenellä eurolla saadaan sentti lisää tankoon.