Kolmella reitillä paljon rauhankävelijöitä

Kuva: Kimmo Seppälä

Liikunnan ja ulkoilun suuri merkitys korostui Kotkassa sunnuntaina, kun Kansa kävelemään -päätapahtuman merkeissä kokoonnuttiin veteraanien haastekävelylle ja samalla perinteiselle rauhankävelylle. Tunnelma oli korkealla Sapokassa jo hyvissä ajoin ennen puoltapäivää. Reippailijoita oli saapunut paljon ja Nuoriso-orkesterin sävelet soljuivat ilmoille kauniissa auringonpaisteessa.

Upseerikokelas Veikko Repo toi tapahtumaan sen suojelijan tasavallan presidentti Sauli Niinistön tervehdyksen. Presidentin mukaan on tärkeää pitää mielessä, että rauha missään päin maailmaa ei ole itsestään selvyys. Sen edistämiseksi ja turvaamiseksi tarvitaan tekoja. Sunnuntainen tapahtuma on Niinistön mielestä juuri sellainen, joka nostaa rauhan suurta arvoa esille.

— Ja merkittävää on sekin, että liikunta yhdistää sukupolvia, luki Repo Niinistön tervehdyksestä.

Tarja Reijo ja Helmi Toropainen olivat saapuneet Kouvolasta kävelemään Suomenlahden rantamaisemissa.

— Reitti on varmaankin hyvin kaunis. Ja koska olemme saarella, ei täällä varmaankaan eksy, jos reitiltä poikkeaa. Vettä on joka puolella. Olemme aiemmin osallistuneet kävelyille muualla. Koska Kouvolassa tätä ei tänä vuonna pidetty, niin toki tulimme tänne. Näin kauniissa syyssäässä on mukava kävellä tärkeiden asioiden puolesta, kertoivat Reijo ja Toropainen.

Rauhanturvaajaliiton puheenjohtaja, kenraaliluutnantti Paavo Kiljunen totesi kansalaistapahtuman avajaispuheessaan, että maailmassa on aina käyttöä kylmälle päälle ja lämpimälle sydämelle. Viisas ulkopolitiikka ja maanpuolustus ovat asioita, joihin Suomen kannattaa uskoa ja panostaa.

— Lisäksi tarvitsemme rohkeutta, uskoa tulevaisuuteen — ja liikuntaa, sanoi Kiljunen.

Ennen verryttelyjumppaa ja kävelyreiteille lähtöä muistutettiin vielä, että rauhankulttuuriin kuuluu terveiden elintapojen edistäminen.

Merkittyjä kävelyreittejä oli tapahtumassa kolme. Lyhin kilometrin mittainen oli aivan Sapokan tuntumassa. Keskipitkä reitti oli kolme kilometriä ja pisin Katariinan meripuiston kautta kiertänyt noin viisi kilometriä.

Veikko Mäenpää