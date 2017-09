Pursuaako eteisesi lasten kenkiä? — Jalkineita ostetaan enemmän kuin tarve olisi. Raivaus vaatii uusia ajatuksia ja simppeleitä säilytystiloja.

Kuva: Mari Koukkula

Tällaista tapahtuu useissa lapsiperheissä, kun perheenjäsenet astuvat sisään tai ulos kotiovesta:

Kompastellaan jalkineisiin, jotka lojuvat eteisen lattialla. Kenties törmätään hyllyyn tai telineeseen, joka on täynnä lenkkaria, tennaria, kumpparia ja välikausipopoa. Etsitään kadonneita pareja.

Moni ikäihminen muistaa vielä ajan, jolloin lapset eivät päässeet kouluun sen vuoksi, kun perheessä ei ollut varaa kenkiin.

Miksi nykyään lapsiperheiden eteisissä hukutaan kenkiin?

— Kengät ovat halpoja, tarjontaa riittää ja niitä ostetaan enemmän kuin tarve olisi. Myös pukeutumisen standardit ovat nousseet verrattuna aikaisempaan, toteaa ammattijärjestäjä ja kulttuurihistorioitsija Ilana Aalto.

1950-luvulla lapsen oli ihan sallittua mennä samoilla jalkineilla kaikkialle. Nyt ajatellaan, että eri tilanteisiin on varustauduttava eri tavoin: yhdet paremmat kengät kaupungille ja yhdet juhliin, yhdet tossut urheiluun ja toiset siistimmät sporttilenkkarit, yhdet kumpparit päiväkotiin ja toiset kotiin. Ja sama setti eri vuodenajoille.

Kun halvat hinnat ja nousseet standardit kohtaavat asuntojen eteiset, kaaos on valmis.

Eteiset ovat käyneet ahtaiksi

Kenkäpaljous valtaa tilaa ensisijaisesti kotien eteisistä, jotka ovat nykystandardeihin useimmiten liian ahtaita.

— On ihmeellistä, että meillä on neljä vuodenaikaa, eikä sitä ole otettu huomioon eteisissä. Varsinkin vanhempien kerros- ja rivitaloasuntojen eteisissä olisi tilaa korkeintaan kenkäparille tai kahdelle per perheenjäsen, Ilana Aalto pohtii.

Perheiden elämäntapa myös usein heijastuu jalkineiden määrään. Eteisissä näkyvät niin lasten ja aikuisten liikuntaharrastukset kuin aikuisten kenkäkeräilybuumi.

Vain käyttötavarat esille

Kaaoksen selvittely kannattaa, sillä se säästää hermoja ja aikaa. Kotiin tullessa ja lähtöhopussa on nimittäin yleensä kuuma, jalat märkinä ja kiire joko lähteä tai päästä asusteista eroon.

Ensimmäiseksi Ilana Aalto suosittelee pohtimaan, mitkä kengät eivät ole niin tärkeitä.

— Kannattaa miettiä, missä eri tilanteissa voisi pärjätä yksillä ja samoilla kengillä. Lapsellakin voi olla 10 kenkäparia ja silti hän kulkee jatkuvasti samoilla lenkkareilla. Säästetään se yksi pari ja muut laitetaan kierrätykseen tai säilytykseen muualle kuin eteiseen, Ilana Aalto neuvoo.

Toiseksi on alettava tarkkailla, onko eteisessä säilössä tavaraa, jonka paikka on oikeasti toisaalla.

Ilana Aallon mukaan eteinen on “kodin hotspot” eli paikka, jossa tapahtuu paljon. Siellä pitää säilyttää lähtemiseen liittyvää tavaraa, kuten avaimia ja aurinkolaseja, mutta sinne kertyy helposti myös esineitä, joille ei ole paikkaa muualla: avainkaulanauhoja, taskulamppuja, kenkien hoitovälineitä ja vastaavaa.

— Kannattaa katsoa tavaroita kriittisellä silmällä. Käytänkö kaikkia päivittäin? Voisiko osan siirtää muualle?

Eteisessä on yleensä hoppu

Kengille — myös niille kuraisimmille — paras säilytyssysteemi on yleensä mahdollisimman simppeli. Eteisessä on nimittäin yleensä lähtiessä hoppu ja kotiin tullessa kiire ruuanlaittoon tai sohvalle.

Jos siinä tilanteessa täytyy nostaa kengät käteen, avata kaapin ovi ja nostella hyllylle, homma jää yleensä tekemättä.

— Toimivin säilytin on sellainen, johon voi potkaista kengät jalasta tai korkeintaan sellainen, jonka päällä riisutaan kengät seisten, Ilana Aalto vinkkaa.