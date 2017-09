Neuvostokoneiston hampaisiin jääneet kirjeet kertoivat kotkalaisperheen karuista oloista

Kotkalainen Murron perhe sai äskettäin kirjeitä, jotka on pistetty postiin Neuvostoliitossa vuonna 1934. Kirjeet oli osoitettu kotkalaiselle Vilho Murrolle. Toinen oli Vilho Murron Väinö-veljen kirjoittama.

Väinö Murto oli päätynyt Neuvostoliittoon vuonna 1932, kun hänen vanhempansa loikkasivat itänaapuriin paremman elämän toivossa. Vuosikymmenten jälkeen Kotkaan saapuneet kirjeet paljastavat, ettei loikkareiden elämä Neuvostoliitossa ollut helppoa. Näin kirjoitti Väinö Murto 28.11.1934 päivätyssä kirjeessään:

”Me kuultiin tässä, että Hännisen Vilkka Kotkasta on kuollut Siperiassa. Minä kirjoitan tässä vähän niin kuin asia on. — — Siellä on monta tuhatta suomalaista, jotka vaan kulkee siellä ja kerjäävät ja niitä kuolee siellä paljon.”

”Rauni ja Erkki käyvät koulua ja saavat siellä kerran päivässä syyä rahalla. Jos on rahaa, niin saa, mutta se on niin, että useampi päivä on ilman rahaa aina.”

”Minäkin olen ollut nytten jo sekatöissä ulkona. Mitenhän sitä taas pärjäilee, kun tulee 45 ja 50 asteen pakkaset. Ukko on ollut vielä tekemässä puulapioita. Tämä meiän huonekin on kuin jääkellari. Peitteet on talon puolesta yksi viltti ja patja.”