Säiliöautoja on kuvattu kuluvalla viikolla Haminan — Kotkan seudulla. Kuvaaminen on saanut muun muassa Neste Oy:n informoimaan kuljettajilleen asiasta. Neste Oy:n turvallisuusjohtaja Pekka Rahkamaan mukaan Neste sai tiedon kuvaajista viranomaisilta. Hän ei määrittele tarkemmin viranomaistahoa.

— Viranomaisten kanssa on tällä viikolla käyty tästä aiheesta keskustelu ja viranomaisilta saatu viesti oli, että säiliöautoihin on yleisesti kohdistunut kuvaamista. Ei ole määritelty, minkä tyyppistä kuvaamista se on ollut. Kyseessä on enemmänkin voinut olla jonkun harrastustoiminta. Sillä kuvaamisella ei välttämättä ole ollut selkeitä tarkoitusperiä. On normaalia käytäntö, että näistä asioista käydään keskusteluja ja vaihdetaan tietoja viranomaisten kanssa, Rahkamaa sanoo.

Sosiaalisessa mediassa olleissa viesteissä on puhuttu valmiustilan nostosta, mutta Rahkamaa torjuu väitteen.

— Se on täysin väärinkäsitys. Mitään kohonnutta valmiustilaa tai muuta vastaavaa ei ole.

Neste kuitenkin on tiedottanut asiasta kuljettajilleen, kuten osa muistakin säiliökuljetuksia hoitavista yhtiöstä.

— Kyseessä on rutiiniasia, josta olemme viestineet eteen päin. Olemme halunneet varmistaa, että jos tuollaista kuvaamista tapahtuu ja kuljettaja kokee sen normaalista poikkeavaksi, kuljettaja informoisi asiasta meitä tai viranomaisia.

Suojelupoliisista todettiin perjantaina, ettei siellä oteta kantaa yksittäiseen kuvaamistapaukseen eikä siihen onko Supo ollut yhteyksissä kuljetusyrityksiin. Suposta todetaan, ettei tiedossa ei ole tällä hetkellä mitään erityisesti rekkoihin liittyvää turvallisuusuhkaa. Supo julkaisi turvallisuusuhkaa koskevan rauhoitteluviestin myös twitterissä perjantaina.

Kaakkois-Suomen poliisissa ei rekkojen kuvaaminen ole aiheuttanut toimenpiteitä.

— Meillä ei ole asiasta mitään tietoa. Jos Supo on ollut suoraan asiassa yhteydessä kuljetusyrityksiin, niin meille ei kyseisestä asiasta ole tietoa tullut, ylikomisario Jukka Lankinen Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta toteaa.